Alejandra Rubio estalla ante las preguntas sobre su relación con Carlos Costanzia

MADRID, 30 (CHANCE)

Cuando se supone que viven uno de los mejores momentos de su relación sentimental, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se han dejado ver por las calles de Madrid con una actitud de lo más llamativa. Lejos de caminar juntos, de la mano o incluso con una sonrisa, ambos han protagonizado unas imágenes cuanto menos sorprendentes.

La presencia de las cámaras parece no gustarle demasiado a la pareja, ya que a pesar de que en diferentes ocasiones hemos podido ver cómo presumen de su amor en público, cuando ven a los periodistas su actitud cambia por completo. Hoy mismo el equipo de Europa Press ha podido hablar con Alejandra, quien ha a segurado que la situación que está viviendo es "surrealista".

Cuando le han preguntado sobre su altercado con una periodista, ha respondido contundente: "O sea, es que va muy atrás. Eso fue hace unos días ya. Por favor, chicos, te lo pido. Te entiendo, ¿vale? Pero es que no sabéis... O sea, esto ya es surrealista. Llevo dos meses así. Por favor, ¿eh?".

La hija de Terelu Campos está viviendo unas semanas en el foco mediático que no está llevando demasiado bien: "Por favor, déjame tranquila un poco, te lo pido, ¿vale? Es que no os voy a decir nada, entonces es que me parece una pérdida de tiempo".

Es por ello que ha asegurado que ni ella, ni el hijo de Mar Flores, van a querer comentar nada sobre su relación: "Nada, no, no por nada, sino porque no vamos a hablar, así que por favor, déjame un poco tranquila, ¿vale? Vale, ya se ha contestado, déjame ya, por favor, joder, de verdad".