Alejandra Rubio evita hablar de las declaraciones de su abuela, Teresa Campos, sobre David Flores

MADRID, 21 (CHANCE)

En uno de sus mejores momentos y disfrutando de la recién estrenada 'normalidad' Alejandra Rubio acudió este jueves a un evento en un conocido restaurante de Madrid donde, además de coincidir con Gloria Camila tras las comentadísimas declaraciones de su abuela, Teresa Campos, sobre Rocío Carrasco y David Flores en la entrevista que ha concedido a Terelu Campos en la revista 'Lecturas', hemos podido preguntarle por los últimos avatares que rodean a su mediático clan.

Encantada por la exclusiva que protagonizan su madre y su abuela esta semana, Alejandra ha confesado que Teresa "llevaba tiempo" pidiéndole a Rocío Carrasco que contase su verdad públicamente, pero ha evitado comentar si cree que se reabrirá su caso de violencia de género contra Antonio David Flores y también hablar de las palabras que su abuela dedica a David Flores, a quien echa mucho de menos.

Muy seria, y confirmando que ha tenido mucha relación con el hijo de Rociíto, Alejandra mantiene que "no quiero ni voy a hablar de él. Nunca he hablado ni lo voy a hacer". Sin embargo, sí ha confesado que no pierde la esperanza en que las cosas se solucionen entre madre e hijos: "Ojalá". "Pero yo no me meto. Es una cosa de ellas, yo no tengo nada que ver y no soy yo quien de dar consejos", ha añadido.

Mucho más parlanchina se muestra cuando le preguntamos por la participación de Terelu en 'Masterchef Celebrity', asegurando que su madre está "muy feliz" con este nuevo reto y confesando que "mi madre cocina fenomenal". "Su plato estrella son las albóndigas y los canelones", desvela.

Entre risas y con un "ni de broma", Alejandra descarta convertirse en mamá por el momento, aunque señala que su relación con Álvaro Lobo - con el que hace meses que no se deja ver - va "genial".

Feliz tras ejercer de modelo de gafas de la óptica de su padre, Alejandro Rubio, la colaboradora ha querido aclarar su último rifirrafe con Ana María Aldón, asegurando que "fue una tontería que me fastidió en el momento, pero tenemos buena relación". "Son cosas que pasan pero se quedó ahí y está todo perfecto", mantiene.

Por último, y demostrando su discreción, Alejandra ha evitado comentar la posibilidad de que Antonio David vaya a prisión por alzamiento de bienes e insolvencia punible, afirmando que "yo no opino. Que la justicia haga justicia nunca mejor dicho, pero yo ahí no me meto".

Eso sí, muy unida a Rocío Carrasco, no duda en apoyarla públicamente de nuevo tras su desgarrador testimonio: "Yo a ella le doy todo mi apoyo, la quiero muchísimo, lo he dicho siempre y ya está, es lo único que puedo decir".