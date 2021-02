Alejandra Rubio evita pronunciarse sobre la posible vuelta de su madre, Terelu Campos, a "Sálvame"

MADRID, 19 (CHANCE)

La familia Campos se ha convertido en una fuente inagotable de información y de polémicas y, cuando todavía estábamos digiriendo los supuestos motivos del distanciamiento entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio, y preguntándonos si es cierto que la hija de Terelu no estuvo a la altura durante la enfermedad de su madre - como aseguran las malas lenguas - ya tenemos nuevo culebrón en el mediático clan.

Y es que, después de que "Sálvame" anunciase el regreso de Carmen al programa como Defensora de la audiencia, y poco después ella lo negase asegurando que no se había llegado a ningún acuerdo, el espacio presentado por Jorge Javier confiesa que Borrego fue en todo momento el plan B para la sección y que su verdadero interés estaba en la vuelta de Terelu, a quien le tienen mucho cariño y por lo que iban a luchar a partir de ahora.

Mientras que ni Carmen ni Terelu se han pronuciado sobre la posible vuelta de la mayor de las hermanas a "Sálvame", hemos preguntado a Alejandra Rubio por esta sorprendente posibilidad. Muy discreta, la menor del clan asegura que "no lo he visto" y, por lo tanto, prefiere no pronunciarse sobre si su madre estaría dispuesta a volver al programa. "No te voy a decir nada de eso".

Confesando que con su tía Carmen está "todo bien", Alejandra no entra a valorar las informaciones que apuntan a que no estuvo al lado de su madre durante su doble masectomía, algo que, según algunos, decía la propia Borrego. "Te juro que, de verdad, no voy a entrar en eso. No voy a entrar, vale", asegura dolida, después de que la propia Terelu lo desmintiese llamando "sinvergüenzas" a los que comentan que su hija no estuvo a la altura durante su enfermedad