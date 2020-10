Alejandra Rubio explota y se desvincula de las Campos: "No me metáis en el pack"

MADRID, 11 (CHANCE)

No se habla de otro tema y es que las Campos están más que nunca de actualidad por toda la polémica surgida tras la entrevista de María Teresa Campos el sábado pasado en el Deluxe. Ayer, sus dos hijas, Carmen y Terelu hablaron en Viva la vida y mostraron por primera vez su opinión al respecto y este domingo le ha tocado a la nietísima. Alejandra Rubio, que ya sabemos que es más inocente e impulsiva que su madre y su tía, ha hablado abiertamente sobre todo y nos ha dejado con la boca abierta.

Más clara que nunca, Alejandra Rubio ha dado su opinión sobre lo que ha pasado entre Jorge Javier Vázquez, su tía, su madre y su abuela: "Estoy un poco sorprendida, me quiero mantener al margen porque al final me meten en cosas que no me quiero meter. Yo voy a dar mi opinión, lo que pienso, soy muy sincera y muy clara, Espero que esto se termine pronto porque me parece innecesario. No he hablado con ellas, he hablado con mi abuela y bueno... hay cosas que le parecen bien, otras que le parecen mal, cuando hablan otras personas que no es ella misma se quedan cosas por decir. Estuvieron muy correctas, igual demasiado correctas para lo que a mi me gustaría".

Alejandra ha confesado que su abuela, al día siguiente, no se acordaba de todo lo que le había dicho a Jorge Javier Vázquez: "Mi abuela no se acordaba de lo que había dicho, yo creo que en ese momento quisieron hacer un juego, ellos tienen mucha confianza, al final la confianza da asco y hubo cosas que igual no estuvieron bien. Al final en una entrevista no siempre te acuerdas de todo lo que dices".

En cuanto a la actitud de su abuela, Alejandra ha dado su opinión de la forma más sincera:

"Yo no puedo estar de acuerdo con ella en todo, sé que ha cometido errores. Yo si fuera ella, para empezar no me hubiera sentado porque creo que no era el momento, además mi abuela quería hablar del tema de Edmundo, del acoso que estaba recibiendo, pero es que se sabía que le iban a sacar todo lo que había pasado aquí con nosotras y es normal, yo ya sabía que ella se tenía que enfrentar a eso. Lo que no sabía es que ella se pensara que no se iba a enfrentar, es lo que a mi me sorprende. Yo me enteré la última de que mi abuela iba, aunque me parece un poco innecesario todo esto, la verdad, ahora todo el mundo ha sido maltratado por mi abuela".

Y ¡atención! porque Alejandra ha querido dejar claro que ella no está de acuerdo con las críticas que ha hecho su familia en contra de Sálvame. Además ha explicado que no quiere que se le meta en el mismo pack que su madre, su abuela y su tía: "Que no me metáis en el puñetero pack, a mi no me metáis. No le voy a dejar que generalices, yo no he llamado malo a nadie, las portadas las he hecho mi tía carmen. Yo de lo que dicen del programa no estoy de acuerdo porque al final trabajamos todos aquí. Me sorprende que no haya ningún colaborador que tenga opinión propia. Antonio David dice que no tiene no se qué para meterse con jorge, es que nadie lo tiene".