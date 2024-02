Alejandra Rubio habla como nunca de Carlo Constanzia: "Es muy buen tío, tengo la sonrisa en la cara"

MADRID, 28 (CHANCE)

Enamoradísimos. Dos semanas después de que la revista 'Semana' destapase su apasionado idilio, Alejandra Rubio y Carlo Constanzia continúan siendo la pareja del momento y protagonizando portadas mientras consolidan a pasos agigantados su historia de amor.

Y aunque la hija de Terelu Campos ha asegurado que todavía es demasiado pronto para poner una etiqueta a su relación o definir sus sentimientos por el hijo de Mar Flores, es innegable que lo suyo empieza a ir en serio. Y hasta su propia tía, Carmen Borrego, ha reconocido que la joven nunca ha sido de tener historias esporádicas sino de "enamorarse y tener novios". Y es en lo que parece que se está convirtiendo Carlo en tiempo récord.

La pareja, que ya no se esconde, disfrutaba de una cita en la capital antes de poner rumbo a Málaga para disfrutar de su primera escapada juntos. Y a pesar de que todavía 'se resisten' a regalarnos un posado romántico y a gritar a los cuatro vientos qué es lo que sienten el uno por el otro, Alejandra habla cada vez con más naturalidad sobre su chico.

"Todo va fenomenal. Y ya sabéis que yo siempre con la sonrisa en la cara. Estoy en un buen momento. La cara es el espejo del alma, total" ha confesado la colaboradora de televisión, revelando que lo que más le gusta de Carlo es que "es un buen tío. ¿Qué queréis que os diga? Todo está genial".

"Por supuesto, por supuesto, claro que sí. A ver si se hablan más de esas cosas y menos de otras" ha apuntado cuando le hemos preguntado si cree que es un buen actor, reconociendo con una sonrisa y un "claro que sí" que le encantaría trabajar con él en un futuro.

Una felicidad que ya no esconde pero que le encantaría vivir sin la presencia de cámaras siguiendo cada uno de sus pasos. Por eso, no ha dudado en pedir un favor a la prensa, que no es otra cosa que un poco de "tranquilidad" para vivir su historia de amor con Carlo al 100%: "Ya nos habéis visto, ya nos habéis hecho las fotos, por favor, dejarnos un poquito tranquilos. Ya hemos salido en una portada, qué más queréis ya...Ya está lo que queriáis ver. Os lo pido por favor, iros a casa a descansar". "Que se acabe todo esto sí, por favor, para tener una vida normal. A ver si nos dejáis vivir en general" ha concluido.