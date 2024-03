Alejandra Rubio habla de sus fotografías con Carlo Costanzia en la playa

MADRID, 27 (CHANCE)

Alejandra Rubio ha estado esta tarde en el plató de 'Así es la vida' y ha tenido que enfrentarse a esa portada que ha salido este miércoles en la revista 'Diez Minutos' en la que ha sido protagonista por bañarse con Carlo Costanzia en playas de Málaga con ropa interior.

La joven, sin querer entrar a desvelar muchos detalles, ha asegurado que "estoy haciendo mi vida" y que "en ese momento me apetecía y lo hice". No tiene que dar explicaciones de nada porque "tengo veinticuatro años, estoy feliz, si me quiero bañar en la playa...".

Además, ha confesado que "no me hace gracia porque no me gusta verme" en las portadas de las revistas, tanto es así que siempre ha tenido mucho cuidado de ir a la playa porque no le gusta que la fotografíen en ropa de baño: "Además yo no voy a la playa para que no me saquen".

En cuanto a cómo estaba el agua, teniendo en cuenta las fechas que son, Alejandra ha explicado que "estaba congelada, yo ni me metí casi" y, zanjando el tema, ha asegurado que no hay más que lo que se ve en la portada: "Nos hemos bañado en la playa, felicidad, buen rollo...".

Sin embargo, la colaboradora de televisión Gema Fernández le ha preguntado por la pulsera telemática que su chico ya no luce en el pie y Alejandra se ha negado a hablar de eso: "No voy a hablar de este tema, no veis como siempre acabáis hablando de lo mismo, es que aburre".