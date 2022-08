Alejandra Rubio, más sincera que nunca en el plató del 'Deluxe'

MADRID, 19 (CHANCE)

Nos lo habían advertido y lo cierto es que la entrevista de Alejandra Rubio va a dar mucho de qué hablar. La joven se ha sentado en una mesa con Terelu Campos y está respondiendo a todas las cuestiones sin pelos en la lengua, lo que supones... escocerá a más de uno del 'Universo Sálvame'.

"Yo no sabía si me quería dedicar a esto, pero decidí probar y he estado muy bien. Me lo ofrecieron en varias ocasiones hasta que al final dije que 'sí'. Recuerdo que lo pasé fatal al principio, fue muy duro, pero me gustó y aquí sigo" comenzaba explicando la joven después de que se haya especulado mucho sobre su aparición en el programa.

Alejandra aprovechaba la oportunidad para expresar un deseo, que no se metan a toda las Campos en un mismo saco, ya que considera que todas son diferentes: "A nosotras nos tratan como clan, todas por igual, yo creo que no nos dan la oportunidad de que se nos conozca bien, somos diferentes y cada una tenemos nuestras cosas. Al estar todas tan unidas públicamente es complicado".

La sobrina de Carmen Borrego no entiende porqué siempre le recriminan que está en televisión por ser 'hija de', ya que si se hubiese dedicado al negocio de su padre nadie le diría nada... eso sí, Terelu le ha preguntado sobre qué pasaría si trabajase con su padre y ella ha sido muy sincera: "Chocaría con mi padre igual que choco contigo".

Alejandra ha sido de lo más sincera, el motivo de que haya aceptado la entrevista es por su madre: "Principalmente por ti, has vuelto aquí después de nueve años sin presentar este programa. Sé que para ti fue muy duro cuando dejaste de presentarlo, quería estar contigo y sé que tú también lo querías... y ya está, no tiene más vuelta" aunque Terelu le quitaba hierro al asunto confesando que no sabía por cuánto tiempo seguiría presentando: "Bueno, pero estoy circunstancialmente".

La colaboradora de televisión explicaba que nunca le han hecho daño las críticas de los colaboradores de 'Sálvame' porque no son seres queridos: "A mí me duele las cosas de la gente que me quiere, si no, no me duele nada. Cada uno tiene la libertad de decir lo que quiera, yo no puedo cambiar la opinión de alguien" y añadía: "Cada uno tiene su papel y personaje, pero cuando el personaje traspasa y la motivación de la persona es hacer daño, dejo de entender el 'Universo Sálvame'. Creo que algunas personas son dañinas".

Sobre qué opina con que su madre y su tía hayan vuelto a 'Sálvame', Alejandra ha asegurado que: "Creo que es un sitio donde se nos ha hecho muchísimo daño a todas, a ti muchísimo. Me parece bien que estés aquí, pero lo que no me parece bien es que creas tener una amistad con gente que no te quiere" y tras estas declaraciones... la joven se mostraba más sincera que nunca y ponía nombres y apellidos a las personas a las que se refiere.

"Kiko Hernández no te quiere, con María creo que tenéis muy buena relación, pero considero que no es tu amiga íntima tampoco" expresaba Alejandra y añadía: "No me gusta que llames amigo a alguien que no lo es". Sin embargo, la que se ha llevado la mejor parte es Gema López, una de las colaboradoras más críticas con ella, pero también la más sincera: "Gema me cae bien, aunque me de caña, pero creo que es una persona objetiva, me la creo lo que dice en general y me parece una muy buena profesional".