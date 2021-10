Alejandra Rubio olvida la polémica con su tía Carmen

MADRID, 15 (CHANCE)

Alejandra Rubio está viviendo un momento muy especial de su vida. Después de hablar públicamente de su ruptura con Lobo, la colaboradora de televisión ha rehecho su vida y aunque al principio no quería que se desvelara la identidad de su nueva pareja, ahora ya no se esconde.

Hemos hablado con la hija de Terelu Campos y nos ha hablado de él y de cómo está su relación: "Con él genial. Él no quiere nada de este mundo". Además, la joven nos confiesa que su familia: "Está encantada, que les guste es un paso enorme" y es que ya sabemos que siempre ha gozado de una relación muy íntima con Terelu, casi de amigas, y es por eso que para ella es importante que su pareja tenga una relación más que cordial con ella.

En cuanto a su conflicto con Carmen Borrego, parece que las aguas ya están más tranquilas. La hija de Terelu nos asegura que felicitará a su tía Carmen por su cumpleaños, que será dentro de poco: "ya sabéis lo que hay, es mi tía y la voy a felicitar". Lo que no sabemos es si acudirá a la celebración o no, ya que recordemos que cuando Terelu festejó su cumpleaños, su hermana se encontraba de vacaciones y no acudió.

No cabe duda de que Alejandra Rubio está disfrutando y exprimiendo al máximo su relación con Carlos y no tiene tiempo para prestar atención a los conflictos que ha tenido con su tía Carmen, dejando éstos atrás y mirando al futuro con la ilusión de encontrar una casa para formar su nuevo nidito de amor.