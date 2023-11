Alejandra Rubio no quiere seguir alimentando la entrevista de Ángel Cristo Jr

MADRID, 25 (CHANCE)

Después de escuchar la espeluznante entrevista que Ángel Cristo Jr ha dado en '¡De viernes!', son muchas las reacciones que ha habido al respecto... pero lo cierto es que la más damnificada, Bárbara Rey, no está pendiente de lo que ha contado su hijo, ya que ha asistido al entierro de su hermano en Totana completamente rota de dolor.

Este viernes por la noche, el programa 'Así es la vida' celebraba su cena de Navidad y allí nos encontrábamos con Alejandra Rubio, a quien le preguntábamos por su amiga Sofía Cristo después de este varapalo al que ha tenido que hacer frente toda la familia.

Muy sincera, la hija de Terelu Campos no dudaba en brindarle todo su apoyo a Sofía en estos duros momentos: "Yo siempre a su lado" y nos comentaba que ha hablado con ella y "no quiere que se alimente eso. Sé que es difícil pero yo la voy a respetar. Es mi amiga y no tengo mucho que decir".

Le preguntábamos también por el protagonismo que ha adquirido Edmundo Arrocet estos días al seguir hablando de su familia y la joven se mostraba completamente indiferente a lo que pueda decir: "Pues no sé, ni lo he visto. De verdad que no me importa nada. Que haga lo que él quiera, lo que crea conveniente. Es que no sé qué decir".

Por último, le recordábamos que justo hace un año, en la fiesta de Unicorn se produjo el tan comentado encuentro entre Alba Carrillo y Jorge Pérez, pero en esta ocasión... Alejandra nos aseguraba que "no sé si vendrá. Yo no vendría pero bueno. Yo tranquilita, como siempre".