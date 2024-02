Alejandra Rubio reacciona enfadada y nerviosa a las demoledoras declaraciones de la ex de Carlo Constanzia

MADRID, 15 (CHANCE)

Sorprendente giro de tuerca en la incipiente historia de amor de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia. Y es que horas después de que la revista 'Semana' haya publicado los apasionados besos de la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores ha irrumpido en escena la exnovia del protagonista de 'Toy Boy'. Y su durísimo testimonio podría dar al traste con la ilusión de la nieta de María Teresa Campos.

Esta joven, cuya identidad no ha trascendido, entraba este miércoles en directo en 'TardeAR' para revelar la verdadera cara de Carlo, con el que ha mantenido una relación repleta de idas y venidas en los últimos 3 años. "Ayer mismo me estaba escribiendo que le perdonara, que quería volver a casa. Es un manipulador", aseguraba rota en lágrimas.

Destrozada, la exnovia del artista ha explicado que lo suyo se acabó de la peor manera posible el pasado 20 de enero tras casi un año conviviendo juntos: "Yo estoy pasando por una pérdida familiar, la muerte de mi hermano. Él no se ha comportado. Este piso lo conseguí yo y él estaba aquí sin hacer nada. Me humilló y me hirió y le eché de mi casa después de encontrar en mi ordenador unas conversaciones a tres días del aniversario de muerte de mi hermano" ha contado, desvelando que incluso estuvo hospitalizada por 'culpa' de Carlo, al que ha tachado de manipulador.

Tras ver los apasionados besos entre su exnovio y Alejandra -"él era libre y ella no ha tenido que ver en nuestra ruptura" ha aclarado- esta chica se puso en contacto con el actor y su reacción no hará ninguna gracia a la hija de Terelu: "Lo fuerte es que yo tenga que ver esto por la tele. ¿No me merezco un respeto? Después de decirle que he visto las fotos, me llama para decirme la única mujer a la que va a querer soy yo y que soy la mujer de su vida".

Un demoledor testimonio al que Alejandra ha reaccionado con contundencia, dejando claro que no quiere saber nada de esta chica y lo que ha contado sobre Carlo. Después de dejarse ver visiblemente nerviosa y muy afectada mientras mantenía una acalorada conversación telefónica, la colaboradora de televisión ha roto su silencio ante los micrófonos de Europa Press.

"No tengo nada que decir, lo siento muchísimo. No voy a decir nada ¿vale?. Lo siento en el alma, pero me pilláis que salgo de trabajar, quiero tranquilidad un poquito y ya está. No tengo nada que decir" ha sentenciado, dejando claro que aunque entiende que le preguntemos por las declaraciones de la ex de Carlo "no voy a decir nada". "No he visto nada porque estaba trabajando y no quiero ver porque no, no quiero saber porque no quiero opinar de nada" ha insistido.

"No me digas más cosas te lo pido por favor porque no voy a hablar. Yo estoy fenomenal, estoy tranquila, y tengo el apoyo de mis amigos, de mis padres, de la gente que tengo cerca* poco más te puedo decir" ha zanjado, incómoda al escuchar el testimonio de la ex de Carlo.

Y tras desmarcarse de las declaraciones de esta chica, Alejandra ha asegurado que tampoco piensa decir nada sobre su romance con el hijo de Mar Flores tras ser pillados de lo más apasionados: "Me parece fenomenal que os haya sorprendido. No hablo de mi vida privada ni de mis relaciones ni absolutamente nada. Así lo he elegido y así va a ser, no voy a decir nada que tenga que ver con mi vida privada". "Ni sí ni no ni nada" ha añadido, dejando en el aire si se está conociendo con Carlo.