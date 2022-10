Alejandra Rubio regresa a televisión con Emma García

MADRID, 2 (CHANCE)

Alejandra Rubio ha reaparecido este domingo en 'Fiesta'. De la mano de Emma García, tal y como comenzó en televisión, la hija de Terelu Campos ha vuelto a aparecer en la pequeña pantalla para hablar, entre otras cosas, del nuevo proyecto laboral que tiene. Muy nerviosa por estar de nuevo con la presentadora y en televisión, la joven ha mostrado su descontento por las críticas que ha recibido recientemente.

La nietísima de María Teresa Campos ha confesado que está muy feliz por su nueva faceta como entrevistadora en el periódico ABC: "me dan la oportunidad y yo encantada, por supuesto", algo que le "ha puesto nerviosa" y que le ha hecho tener conversaciones con su abuela: "en verdad he pedido pocos consejos, solo a mi abuela, mi madre me ha dado también".

Alejandra ha mostrado su descontento por las críticas que ha recibido durante estas semanas por su sección en dicho periódico, ya que le lleva mucho trabajo y además, está muy ilusionada con este proyecto: "he recibido muchísimas críticas, más de las que me gustaría" y añadía: "como es algo nuevo para mí, que me importa y que me lo estoy currando mucho para hacerlo bien, me molesta que juzguen sin ni siquiera haber leído la entrevista".

La joven no pisaba un plató de televisión desde que se sentó en el 'Deluxe', donde fue entrevistada por su madre. Este domingo ha reaparecido en el nuevo programa de Emma García, la presentadora que le tendió la mano por primera vez en el recordado 'Viva la vida'.