Alejandra Rubio responde tras ser acusada de no haber estado al lado de su madre durante su enfermedad

MADRID, 18 (CHANCE)

Pese a que el distanciamiento entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego parece ser ya historia después de que tía y sobrina se hayan reunido para hablar las cosas y solucionar sus diferencias, se sigue especulando con el motivo por el que se habrían enfadado tiempo atrás.

Según la revista "Lecturas", el origen de su enfrentamiento estaría en la enfermedad de Terelu Campos y en la doble masectomía a la que se sometió en el año 2018. Un momento durísimo para la comunicadora en el que, según Carmen, Alejandra no habría estado a la altura. Es más, según aseguró Kiko Hernández en "Sálvame", la joven habría estado de fiesta supuestamente mientras operaban a su madre.

Una información sobre la que ahora hemos preguntado a Alejandra Rubio que, ajena a la polémica, está más unida que nunca a su progenitora y con ella y dos amigas disfrutó de una cena en un restaurante cercano a su domicilio.

Muy discreta, y guardando un silencio poco habitual en ella, la joven ha evitado hablar de la reunión que mantuvo hace dos días con su tía y sobre las declaraciones de un testigo que asegura que Carmen parecía avergonzada por algo que podría haber dicho o hecho. Sin querer entrar en detalles, Alejandra confiesa que todo está "muy bien" con su tía.

Afectada por los rumores de que no estuvo al lado de su madre durante la doble masectomía a la que se sometió Terelu en 2018, lejos de enfadarse, pero mostrando su tristeza por dichos comentarios, Alejandra señala que "no voy a entrar en eso porque me parece tan... de verdad. No". Si no te quieres perder su reacción, ¡dale al play!