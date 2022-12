Alejandra Rubio revela cómo pasarán será este año la Navidad de 'Las Campos'. ¿Cenará Rocío Carrasco con ellas?

MADRID, 2 (CHANCE)

La paz ha vuelto al clan de 'Las Campos' después de unas semanas convulsas por las declaraciones en las que Paola Olmedo, mujer de José María Almoguera y por tanto nuera de Carmen Borrego, arremetía contra su familia política. Sin pelos en la lengua, la joven criticaba no solo a su suegra sino también a Terelu Campos y a Alejandra Rubio, levantando una gran polvareda entre la colaboradora de 'Sálvame' y su hijo.

Finalmente, y después de revelar vía exclusiva y en solitario que en unos meses se convertiría en abuela primeriza - hubo quienes aseguraron que había traicionado a José María al dar la noticia sin contar con él y con su mujer - Carmen decidía zanjar el asunto después de dejar claro que su hijo era lo más importante para ella y no existía el problema que muchos querían hacer ver.

Desde entonces, silencio absoluto, y como nos ha contado Alejandra Rubio en el aniversario de una conocida discoteca de la capital, la paz ha vuelto al mediático clan: "La familia es lo más importante. De mi primo no se ha sabido nada más, así que bien. El tiempo pasa, las cosas evolucionan y ya veremos qué tal todo".

Por eso, y a pesar de que reconoce que "tampoco lo he preguntado", la hija de Terelu da por supuesto que pasarán las Navidades todos juntos en casa de su abuela, María Teresa Campos, con la que admite que tiene un "algo muy especial porque sé llevarla muy bien". "Me encanta la Navidad y creo, supongo, que estaremos todos. Nada es tan grave en la vida y luego cuando pasan cosas más graves dices "¿por qué habré sido tan tonto?" Pues eso, que no hay que darle más importancia" asegura, dejando claro que no guarda rencor a Paola por sus polémicas declaraciones sobre ella tachándola de 'infiel', 'cerda' o de causar tensiones entre su madre y su tía Carmen.

Y además de Las Campos al completo, ¿estarán Rocío Carrasco y Fidel Albiac con ellas en las fechas más entrañables del año, como han hecho en muchas ocasiones? "Ay pues no lo sé, pero espero que sí, como ha, estado siempre. Es una más de la familia y espero estar con ellos" apunta sonriente.

Quien parece seguro que no estará es Belén Rodríguez, distanciada de su madre y de su tía después de las informaciones que apuntan a que filtró a la prensa la última comida celebrada en casa de Teresa Campos - y a la que acudieron, entre otros, Alejandra, Kiko Hernández, Rocío y Fidel - e intentó culparla a ella.

Algo que a la aspirante a actriz le ha dolido porque, aunque explica que "nunca he tenido un trato con ella más allá de que era amiga de mi madre y de mi tía, no me gusta lo que ha dicho de mí porque no es verdad y ya está".

"No quiero explicaciones de Belén y no tengo nada que hablar nada con ella porque de verdad, es que me parece tal tontería... Yo no necesito llamar a la prensa y menos en casa de mi abuela, por favor, es que es surrealista. Pero si me pide perdón lo acepto, por supuesto. Yo no vivo con rencor" ha zanjado, dejando la pelota en el tejado de la colaboradora para que se disculpe por haberla acusado de 'topo'.