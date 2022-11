Alejandra Rubio saca la cara por su tía, Carmen Borrego, en la polémica con Belén Rodríguez

MADRID, 12 (CHANCE)

La polémica generada por el préstamo que Belén Rodríguez hizo a Kiko Hernández en el pasado ha salpicado de lleno a las Campos desde que Carmen Borrego dijese públicamente que tenía 'miedo' a la reacción que pudiera tener su amiga. Una expresión que le está pasando factura ya que en ningún momento quiso decir que temiese a la colaboradora, simplemente que al conocer tan bien, sabe que es una mujer de impulsos.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Alejandra Rubio y ésta ha querido defender públicamente a su tía tras ser bloqueada por Belén Rodríguez: "mi tía es buena amiga, por supuesto, no sé qué ha pasado entre las dos, pero bueno" y subraya "me parece una tontería, lo de bloquear me parece de cuando teníamos 15 años".

En cuando a Edmundo Arrocet y sus últimas declaraciones en las que aseguraba que a lo mejor llamaría a María Teresa Campos para felicitarle las Navidades, la joven se muestra muy sincera "me parece una tontería, no entiendo qué pretende ahora, pero por nuestra parte ni bueno ni malo, vamos a dejarnos de líos que ya tenemos bastante".

Sobre su abuela, que se va a convertir en bisabuela dentro de unos meses, comenta que está "súper" feliz. Y en lo referente a la esposa de su primo José Manuel, Paola, se limita a decir que "ya se verá con el tiempo", aludiendo a las críticas que vertió la estilista sobre su suegra y el resto de la familia.