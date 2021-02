Alejandra Rubio sale al paso del enfado de Kiko Matamoros por cuestionar su credibilidad

MADRID, 23 (CHANCE)

Terriblemente enfadado con Alejandra Rubio, Kiko Matamoros desvelaba ayer en "Sálvame" que su fuente al desvelar información de la familia Campos era la hija de Terelu Campos, que habría confesado a diferentes personas - aunque luego lo negase - que su tía Carmen estaría celosa porque ella es la nieta favorita de María Teresa Campos.

Ahora, Alejandra sale al paso del enfado de Kiko y asegura que en ningún momento ha querido cuestionar la profesionalidad o credibilidad del colaborador, al que confiesa que tiene cariño.

- CHANCE: Alejandra, está Kiko Matamoros muy enfadado contigo.

- ALEJANDRA: No voy ha hablar de eso. Mira, yo sólo te digo una cosa, yo lo quiero mucho. No lo he querido ofender en ningún momento y ya está.

- CH: Pero él dice que le has desmentido y que su credibilidad la has puesto en tela de juicio.

- ALEJANDRA: Bueno, él sabe que yo acabo de llegar y yo tampoco tengo la capacidad para salir de algunas situaciones.

- CH: O sea que le estás pidiendo un poco perdón, ¿no?

- ALEJANDRA: Yo ya he hablado con él, no tengo nada más que decir, ¿vale?

- CH: Él te lanzó una dura advertencia que no quería que lo volvieras a repetir e incluso una advertencia queriendo decir que has dicho incluso más cosas en el entorno del programa en el que trabajas.

- ALEJANDRA: Bueno, él puede decir lo que quiera. No voy a decir nada, lo siento, de verdad muchísimo, pero es que no tengo que decir nada más de esto.

- CH: ¿Tú has hablado con él ayer después del programa?

- ALEJANDRA: Sí, he hablado con él.

- CH: ¿Le llamaste tú?

- ALEJANDRA: Es que no voy a dar detalles, de verdad.

- CH: Siempre estás con jaleos, tu tía, tu madre y ahora él. ¿Te metes en muchos charcos?

- ALEJANDRA: Fenomenal. Lo siento.

- CH: ¿Tú estás bien con él?

- ALEJANDRA: Todo fenomenal.

- CH: ¿Lo has arreglado?

- ALEJANDRA: Sí, todo genial.