Alejandra Rubio sigue defendiendo a su abuela de las acusaciones de Edmundo Arrocet

MADRID, 5 (CHANCE)

Alejandra Rubio ha seguido defendiendo a su abuela esta tarde en 'Así es la vida' de las demoledoras declaraciones que ha hecho para la revista Diez Minutos el pasado miércoles hablando de María Teresa Campos y de las hijas de esta. La joven ha asegurado que tiene la necesidad de velar por los intereses de su familia y ha tomado la decisión de no guardar silencio.

Lo primero que ha querido aclarar Alejandra es que ella no es nadie para decir, como su tía Carmen, si Edmundo fue lo peor que le ha pasado a su abuela en vida, pero ha confesado que "si lo dice su hija yo no tengo nada más que decir".

Además, la joven ha aclarado que "he estado pensando mucho y creo que no he defendido todo lo que quería a mi abuela" y que a pesar de que "la postura que hay en la familia es no entrar para que esta persona no siga hablando" se ha dado cuenta que "dice tantas barbaridades" en la revista que no puede estar callada.

"Cuando él dice que mi abuela se quiere casar con él para que se quede con una pensión, yo pienso '¿cómo le vería de mal para que mi abuela pensase en una pensión para él?'" reflejando que el actor podría estar en una mala situación económica y que, si es verdad que su abuela le propuso casarse, quizás lo hiciera por un bien económico.

Alejandra ha asegurado que "creo que nadie intoxicó a mi abuela" cuando le advertían de las posibles infidelidades de Edmundo, pero sí que "la gente de su entorno le advertía de ciertas cosas". Además, ha comentado que la persona que mejor conocía los movimientos del cantante era Gustavo porque "le llevaba a todas partes".

En cuanto a esas posibles deslealtades, Alejandra ha asegurado que "él ha hecho lo que le ha dado la gana sin pensar en mi abuela" y cree firmemente que "él tiene la conciencia tranquila porque él piensa que no hace nada malo".

La joven ha vuelto a recordar que su abuela "lo pasó muy mal" cuando Edmundo rompió la relación porque "la dejó de una patada de un día para otro" y, además, "no solo contento con eso, la sigue difamando después de haber fallecido. La deja mal diciendo cosas que sabe que no va a obtener respuesta porque solo han pasado entre ellos dos y nadie más sabemos" concluía.

Por último, Alejandra ha asegurado que no tiene ni idea de si es cierto o no que Gustavo le mandase un audio a Edmundo pidiéndole disculpas por hablar de él en una entrevista: "Cuando salga Gustavo de gran hermano que de las explicaciones que quiera y que deba dar, pero me sorprende que le mande un audio a Edmundo diciéndole que le perdone".