Alejandra Rubio, su sorpresa al enterarse por la prensa de la presunta boda de Kiko Hernández y Fran Antón

Comprometida con la lucha contra el cáncer y apoyando cualquier causa que tenga que ver con esta durísima enfermedad que en su familia han padecido su madre Terelu Campos, su abuela María Teresa Campos y su tía Carmen Borrego, Alejandra Rubio ha sido uno de los rostros conocidos que ha asistido este jueves a la gala benéfica de la revista Telva, 'Fight with care', en apoyo al paciente oncológico.

Una velada muy especial en la que no dudamos en preguntarle por el bombazo del día y probablemente de la semana. La supuesta boda este sábado 10 de junio de Kiko Hernández y Fran Antón en el madrileño Bingo Las Vegas. Una noticia revelada por 'Sálvame' horas antes y de la que la colaboradora de 'Fiesta' se ha enterado a su llegada a la fiesta, quedándose literalmente a cuadros al escuchar que su 'archienemigo' en televisión se casa: "¿Cómo? ¿Se casa? Me estáis vacilando" ha exclamado.

Al explicarle que es cierto y que es una información que ha dado el programa en el que Kiko colabora, Alejandra no ha dudado en darle su más sincera "enhorabuena", asegurando que se alegra mucho por él a pesar de sus enfrentamientos porque "una boda siempre es motivo de celebración".

Sin embargo, y aunque la invitase -"que tampoco lo iba a hacer" afirma- la hija de Terelu desvela que no iría: "Estoy de bodas hasta aquí este año. No puedo más". "Pero claro que me alegro, por supuesto, de corazón. No me lo esperaba, pensaba que me estabais gastando una broma, pero que sea muy feliz" añade.

No es la única noticia de la que hemos hablado los últimos días, ya que el nacimiento del primer nieto de Carmen Borrego, Marc, también ha ocupado unos cuantos titulares. Un recién nacido al que Alejandra confiesa que no conoce "todavía" pero al que espera conocer en algún momento porque como afirma su relación con su primo, José María Almoguera, es "buena".

¿Cómo cree que será su tía como abuela?: "Va a ser una abuela genial, para mí ha sido siempre mi tía crack así que será una abuela súper guay". "Claro que lo podrá conocer. Es un momento para dejar todos los problemas a un lado y estar juntos" asegura.

Y de la abuela del recién nacido a la bisabuela, María Teresa Campos, que como confiesa Alejandra está "muy feliz" tras el nacimiento de su primer bisnieto: "Está muy bien. Disfrutando de nosotras y nosotras de ella".