Alejandra Rubio, sobre su tía Carmen Borrego: "Sigo pensando lo mismo que dije"

Alejandra Rubio ha acudido este domingo al plató de 'Viva la vida' y cómo no, ha contestado a su tía Carmen Borrego después de que ayer ella hablase públicamente sobre su enfrentamiento con su sobrina y asegurase que se había enterrado el hacha de guerra y que todo estaba como tenía que estar. Parece ser que la hija de Terelu Campos no lo ve así y ha asegurado que sigue pensando lo mismo que dijo hace una semana en ese mismo plató.

"Sigo pensando lo mismo que dije" le ha dicho a Emma García nada más empezar el programa y es que la colaboradora asegura que lo que ha hecho es solamente mostrar su opinión y ser lo más sincera posible: "Al final yo digo lo que pienso y es mi opinión, me puedo arrepentir de las formas, aunque tampoco creo que fui...".

En cuanto a todo lo que se ha dicho de ella estos días en los platós de televisión, Alejandra ha confesado que solamente le ha llamado la atención que se haya asegurado que no soporta a su tía: "He visto muchas cosas esta semana, la opinión de la gente la comprendo, me parece muy bien, pero tampoco creo que se haya dicho nada malo. Me ha llamado la atención que hayan dicho que no soporto a mi tía, eso es lo más fuerte que he escuchado".

Lo que sí que ha querido confirmar la hija de Terelu Campos es que a pesar de los problemas que pueda tener con su tía, sigue siendo su familia por encima de todo: "Al final es mi familia, no voy a contar qué es lo que ha pasado porque eso sí que lo tengo que hablar en privado, no es nada que tenga mucha importancia, son cosas que a mí me han dolido, ya está".

La nieta de María Teresa Campos no entiende por qué su tía se sorprendió tanto al escuchar que su relación no es la misma, ya que aunque no se lo haya dicho, esas cosas se sienten: "No sé por qué se sorprende tanto, era obvio que no teníamos la misma relación, yo no tengo que decir nada, eso se ve. Ella se ha portado muy bien conmigo, cuando tuve el Covid me llevó comida, pero no es la misma relación"