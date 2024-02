Alejandra Rubio, tranquila y sonriente tras la primera entrevista de la ex de Carlo Constanzia, Jeimy

MADRID, 16 (CHANCE)

La exnovia de Carlo Constanzia, Jeimy, ha dado un paso al frente y tras relatar las humillaciones del hijo de Mar Flores y revelar que 4 días antes de la publicación de sus apasionadas imágenes con Alejandra Rubio le estaba pidiendo una nueva oportunidad diciéndole que era la mujer de su vida y que nunca querría a nadie como a ella, se ha sentado en el plató de 'TardeAR' para contar con pelos y señales cómo fue su experiencia con el actor.

Y, al igual que confesó por teléfono este miércoles -y mostrando las pruebas de que dice la verdad- se ha reafirmado en que echó a Carlo el pasado 20 de enero de su casa tras 3 años repletos de idas y venidas en los que las infidelidades fueron constantes y en los que lo ha pasado tan mal que incluso tuvo que ir al hospital.

Unas declaraciones a las que Alejandra ha reaccionado con absoluta indiferencia. Tras dar la cara horas antes en el programa en el que colabora, 'Así es la vida', y confesar que su incipiente historia de amor ha salido a la luz tan rápido que ni siquiera sabe qué decir sobre el aluvión de informaciones que se han dado sobre ellos en los últimos días, la hija de Terelu Campos ha preferido no ver la entrevista de Jeimy.

Mientras la ex de Carlo hablaba de su relación en 'TardeAR', Alejandra hacía varios recados por los alrededores de su domicilio tranquila y de lo más sonriente: "Nada, no voy a decir nada ni voy a entrar en nada, de verdad. No me... no me... vamos* es que lo siento, vale. Perdóname. Me sabe mal por vosotros pero no voy a decir nada" ha dejado claro cuando le hemos preguntado por Jeimy.

Además, a pesar de su intención de guardar silencio, sí ha dejado entrever que ni su madre va a hablar de su idilio con Carlo en su blog semanal de la revista 'Lecturas' como se ha especulado, ni esta relación se ha terminado tras el durísimo relato de la exnovia del actor. "Es que no tengo que dar explicaciones" ha zanjado, sin negar que en los próximos días pueda tener una nueva cita con el hijo de Mar Flores.