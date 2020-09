Alejandra Rubio, única que no se ha enterado de las críticas a Teresa Campos por su defensa de Rocío Carrasco

MADRID, 2 (CHANCE)

Alejandra Rubio era la única del clan Campos que todavía no se había pronunciado acerca de la polvareda que ha levantado María Teresa Campos con sus declaraciones pidiendo justicia para Rocío Carrasco durante la emisión del programa de "Hormigas Blancas" dedicado a Rocío Jurado. Hasta ahora. Tenemos las primeras impresiones de la hija de Terelu Campos sobre esta polémica en la que se ha visto envuelta su abuela.

Alucinada, Alejandra se entera por nosotros de la defensa de María Teresa hacia Rociíto pidiendo ayuda al cielo para que levantara cabeza por fin. La joven colaboradora confiesa que "no me he enterado de nada, te lo digo en serio". "No he visto nada, no lo sé, te lo juro", asegura la hija de Terelu, sin querer entrar a defender a su abuela.

Además, Alejandra responde con un "lo siento mucho, no voy a decir nada", cuando le preguntamos por los lloros de Rocío Flores y su dolor por la ausencia de relación con su madre, Rocío Carrasco, que para la joven influencer es casi como si fuese su tía.