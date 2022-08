Alejandra Rubio se ve las caras con Kiko Hernández en casa de María Teresa Campos

MADRID, 25 (CHANCE)

Tras la entrevista que dio el pasado fin de semana en 'Viernes Deluxe' en la que aseguraba que no le gustaba que su madre llamase 'amigos' a personas que no lo eran, Alejandra Rubio ha coincidido con Kiko Hernández en la casa de su abuela, María Teresa Campos. En dichas declaraciones, la joven señalaba al colaborador como una de las personas que más daño había hecho a su familia y confesaba que no le gustaba que quedase con su abuela después de todo lo que ha dicho de su familia.

Este jueves, Alejandra nos ha sorprendido acudiendo a casa de su abuela y reencontrándose con Kiko Hernández allí. Un plan de lo más llamativo que también ha contado con la presencia de Rocío Carrasco, Fidel Albiac y Belén Rodríguez. Los más allegados de María Teresa Campos se han reunido en su casa para disfrutar de una comida de verano por todo lo alto.

A la salida, le hemos preguntado a Alejandra cómo ha ido el encuentro con Kiko Hernández y lo cierto es que la joven no ha querido pronunciarse a respecto. No sabemos si han hecho las paces, si han aclarado sus diferencias... lo que sabemos es que la hija de Terelu Campos tenía prisa: "Lo siento, tengo mucha prisa".

Eso sí, la nietísima nos ha explicado que su abuela: "Está muy bien, muy bien" y que ella va mucho a verla: "Sí, yo vengo a verla mucho". Y es que ya sabemos que Alejandra tiene una relación muy especial con la veterana comunicadora, por lo que caben dos posibilidades... que su nieta haya ido a comer sin saber que iban los demás invitados o que su abuela haya planeado esta comida para que entierren el hacha de guerra. Por su parte, Kiko Hernández salía acompañado de Rocío Carrasco y Fidel Albiac de lo más feliz por reencontrarse con su amiga, María Teresa Campos.