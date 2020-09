Alejandra Rubio no ve viable que su abuela, Teresa Campos, se reconcilie con Edmundo Arrocet

La hija de Terelu Campos, además, se muestra muy molesta con los que la acusan de filtrar un distanciamiento entre Gloria Camila y Rocío Flores

MADRID, 30 (CHANCE)

Desde que el pasado domingo Alejandra Rubio opinase en el programa en el que colabora, "Viva la vida", que Gloria Camila estaría al margen del enfrantamiento de su familia con Rocío Carrasco y que creía que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, se ha acusado a la hija de Terelu Campos de ser la encargada de filtrar un supuesto distanciamiento entre la hija de Ortega Cano y Rocío Flores. Cansada de que la culpen siempre de todo, Alejandra se defiende de las críticas y asegura que siempre le cae a ella todo.

- CHANCE: Hola Alejandra, perdona que te moleste. Gloria ha hablado, dice que todo está bien con su sobrina rocío y que lo que tu comentaste solo era una opinión tuya, que del tema no habéis hablado las dos.

- ALEJANDRA: Es que yo no he dicho que esté mal con Rocío. Esoo no ha salido de mi boca ni tampoco la información que da José Antonio no tiene que ver conmigo. Es más, yo le digo lo que tu me preguntas yo no te lo confirmo en ningún momento porque no tengo yo ni idea de esto.

- CH: Ha sido algo que tu pensabas

- ALEJANDRA: Claro yo he dicho lo que yo pensaba, que Gloria ni se metía ni nada, Y que pasa. Pero bueno, ahora que dicen que esa información la ha dado Avilés por mí, me parece alucinante. Al final me cae a mí todo, pero bueno... lo que faltaba ya es que encima diera la gente información por mí. No, no, no. Lo siento pero no.

- CH: tu sigues manteniéndote fuerte a pesar de los comentarios

- ALEJANDRA: Estoy fenomenal. Yo nunca he tenido ningún problema, no he dicho nada malo de esta familia y al final me cae a mí todo cuando no he dicho nada malo. Al final se pone en mi boca cosas que no he dicho. En ningún momento como que Rocío y Gloria no tienen relación que eso es absurdos, pero bueno ,es lo que hay, es lo que toca.

- CH: lo que estaban diciendo de Edmundo, que a lo mejor estaba interesado en una vuelta con tu abuela. Vimos a tu abuela emocionarse, recordando y viendo fotos de toda la relación. ¿Ella te ha comentado algo?

- ALEJANDRA: No tengo ni idea. Te lo juro.

- CH: ¿No ves otra vez a Edmundo en la vida de María Teresa?

- ALEJANDRA: No creo, pero bueno si pasa acepto todo. Pero no, que yo sepa no.

- CH: ¿Anita Matamoros te ha dicho algo por es amistad con Marta López?

- ALEJANDRA: No es por mí porque yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, puedo tener los amigos quequiera, solo faltaría que yo estuviera con un amigo y que no pusiera nada. Yo lo decía por ellos, pero a partir de ahora voy a hacer lo que me apetezca como he hecho siempre.