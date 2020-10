Alejandra Rubio vuelve a someterse a un cambio de look que nos deja impactados

MADRID, 22 (CHANCE)

Si hay alguien de la familia Campos que nos ha sorprendido con el paso del tiempo por sus numerosos cambios de looks, algunos obligados, esa ha sido Terelu Campos. La comunicadora siempre ha demostrado tener un exquisito gusto para los cortes de pelo y los peinados tan alucinantes que ha lucido en los platós de televisión, por no hablar de la forma de vestir que ha tenido durante todos los años que lleva trabajando delante de la cámara.

Aunque algunos cortes de pelo han sido obligados, Terelu Campos siempre ha confesado que para ella, cortarse o no el pelo, no es un problema porque las distintas circunstancias de su vida le han hecho entender que los cambios de looks carecen de importancia.

Parece que su hija va por el mismo camino y es que Alejandra Rubio, que desde que ha empezado a trabajar en televisión ha lucido una melena morena, ha cambiado este mes dos veces de color de pelo. Y es que hace unas semanas, la nietísima de María Teresa Campos confesaba por sus redes sociales que quería volver a su color de pelo natural y por eso, se iba a someter a varios cambios de looks para llegar a su rubio.

Si hace unos días la veíamos luciendo un tono pelirrojo, hoy Alejandra Rubio ha mostrado por redes sociales el nuevo cambio y es que cada vez tiene la tonalidad más clara, ya que ahora luce un tono anaranjado claro. Sea como sea, madre e hija tienen una cosa en común, siempre aciertan con sus decisiones.