Alejandra Rubio zanja definitivamente la guerra con su tía Carmen Borrego

Después de confirmar en su reencuentro este domingo en el plató de Viva la vida que es cierto que protagonizó un fuerte encontronazo con Carmen Borrego en el que hubo intercambio de insultos delante de algunos de sus compañeros de programa - y desmintiendo que tuviesen que separarlas - Alejandra Rubio ha firmado la paz con su tía y, con una sonrisa que refleja su alegría tras haber solucionado un conflicto que ha hecho peligrar la armonía en la familia Campos, confiesa que por lo menos para ella la guerra ha terminado definitivamente.

- CHANCE: ¿Cómo estás?

- ALEJANDRA: Muy bien.

- CH: Nos alegramos mucho que la paz se haya firmado con tu tía Carmen.

- ALEJANDRA: Sí, todo fenomenal.

- CH: Lo importante es la familia.

- ALEJANDRA: Sí, claro que sí.

- CH: En todas las familias se cuecen habas.

- ALEJANDRA: Por supuesto.

- CH: Lo has pasado mal, igual que tu tía.

- ALEJANDRA: Las dos, las dos.

- CH: Un poco desagradable que un compañero de trabajo encima haya filtrado esa información para hacer daño.

- ALEJANDRA: Al final todos sabemos cómo es José, él se toma su trabajo muy en serio y me duele, pero es lo que hay.

- CH: Crees que lo ha hecho para hacer daño, para tener notoriedad o para mantener este tema vivo.

- ALEJANDRA: Es que no lo sé, sinceramente no le quiero dar más importancia, ya está hablado y ya hoy se ha acabado el tema, se ha dicho que es él y ya está, no le voy a dar más importancia.

- CH: ¿Crees que te volverás a reencontrar con tu tía para hablar fuera de cámaras?

- ALEJANDRA: No hay nada que hablar, ya está todo hablado.

- CH: Hay otro posible filtrador.

- ALEJANDRA: No tengo ni idea, ahí no me meto.

- CH: Le habéis hecho caso a tu madre.

- ALEJANDRA: Esto lo queríamos acabar desde hace algunas semanas, pero se han tergiversado muchas cosas, había que aclararlas y ya está, por mi fin.

- CH: Otras teorías apuntaban a que también necesitáis una guerra de Las Campos para estar en el candelero, no sé qué hay de cierto en eso.

- ALEJANDRA: Yo no lo veo así, al final nos exponemos a tener una vida pública y nos podemos encontrar con que hay conflictos que se hacen públicos esta vez por mi parte y no creo, vamos por mi parte, no se ha hecho para tener notoriedad ni mucho menos.

- CH: En cierto modo entonas el 'mea culpa' a lo mejor por lo poco que llevas en este mundo pecaste de inocente y se lo contaste a Kiko.

- ALEJANDRA: No, no hablo de eso. Yo ya he aclarado todo. Hablo del principio del conflicto.

- CH: Han sido temas que han ido un poco a hacer daño.

- ALEJANDRA: Ya está todo aclarado, no tengo nada más que decir.

- CH: Quedan muy pocos días para que tu abuela vuelca a la tele.

- ALEJANDRA: Sí, tengo muchas ganas de verlo, va a salir todo genial y espero eu tenga mucho éxito que se lo merece.

- CH: Ella en ningún momento os llamó la atención.

- ALEJANDRA: No por favor, eso es una tontería, al final que se quede en esto y ya está.

- CH: Se hablaba también de un posible regreso de tu mamá al programa.

- ALEJANDRA: De eso no tengo ni idea, no tengo ni idea, muchas gracias. Yo no digo nada de ese tema, ella puede hacer lo que quiera que la voy a apoyar siempre. No tengo ni idea.

- CH: La frase que decía tía y sobrina no se soportan, totalmente falso.

- ALEJANDRA: Al final somos familia y eso, como dices tú, en todas las familias... por supuesto. Nada mal y todo está fenomenal.