Alejandro Albalá, sin apoyos en 'Supervivientes 2021'

MADRID, 25 (CHANCE)

Se siente rechazado por sus compañeros Gianmarco y Tom, Alejandro Albalá no puede más y se ha derrumbado en 'Supervivientes 2021' porque tiene la percepción de que no tiene el apoyo de ninguno de sus compañeros. El exnovio de Isa Pantoja ha hablado con Marta López y se ha desahogado contándole que no le pareció bien la actitud que tuvieron sus compañeros el jueves pasado en la gala del programa.

Alejandro le ha asegurado a Marta López entre lágrimas que le sentó muy mal que le llamaran racista por decir que Gianmarco era Italiano, algo que sucedió el jueves pasado en directo y que verdaderamente nadie entendió. Además, el concursante se siente solo, sin el apoyo de sus compañeros y echa mucho de menos a su familia.

El vídeo del día Los zombis protagonizan la cartelera de este 23 de abril

Lo cierto es que las imágenes que han emitido en 'Socialité' nos han transmitido mucha ternura al ver cómo el concursante se derrumbaba por completo al sentirse solo y ser juzgado por sus compañeros sin haber querido enfrentarse con ninguno de ellos.

En dichas imágenes hemos visto como Marta López le apoyaba y le abrazaba, intentando disipar el malestar que sentía su compañero. No es la primera vez que vemos esta situación en un reality y es que ya sabemos que según van pasando los días algunos concursantes se quedan sin apoyos y son momentos muy difíciles los que tienen que pasar al estar lejos de todos sus seres queridos.