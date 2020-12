Alejandro Albalá confiesa que Isa Pantoja quiso intimar con él cuando ya estaba con Asraf

MADRID, 13 (CHANCE)

Que Isa Pantoja está en el foco mediático por su supuesta relación sexual con Kiko Jiménez es un hecho, y más después del polígrafo al que se sometió anoche el novio de Sofía Suescun con el que se demostró que había tenido algo con ella cuando esta ya estaba con Asraf. Alejandro Albalá nos ha confirmado que esta información también le llegó a él, pero ¡atención! porque nos ha contado en exclusiva que también intentó intimar con él cuando ya estaba saliendo con el modelo.

De esta manera, Alejandro Albalá nos ha desvelado que cuando él estaba con Sofía Suescun e Isa Pantoja con Asraf, esta una noche quiso estar de nuevo con él: "En una discoteca de Madrid, ese día se quería venir conmigo y estaba con Asraf. Mandó a Aída Nízar para que dijera que se quería venir conmigo para compartir taxi. Yo salí por patas porque yo estaba con Sofía".

Sobre la posible infidelidad de Isa Pantoja con Kiko Jiménez y Efrén Reyero, el que fuera concursante de GH VIP nos ha desvelado que: "A mí me lo contaron también. Yo esa historia, maría Jesús se ha retractado porque se ha hecho caquita, pero yo esa historia la he escuchado por otra gente. Yo cuando lo escuche dije esto pinta que fue así. Me sorprendió porque me lo contó gente que no tenía nada que ver con ellos".

De esta manera, Alejandro Albalá nos ha confesado no solo que él era conocedor de la famosa noche en la que Isa Pantoja tuvo relaciones sexuales con Kiko Jiménez, sino de que la concursante de 'La casa fuerte' intentó ligar con él cuando ya estaba saliendo con Asraf. Un nuevo testimonio que se suma al de Kiko Jiménez y al que tendrá que hacer frente la hija de la cantante cuando salga del concurso.