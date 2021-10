Alejandro Albalá se posiciona con Kiko Rivera en su guerra contra Anabel e Isa Pantoja

MADRID, 14 (CHANCE)

Exmarido de Isa Pantoja y su pareja durante 4 años, amigo de Kiko Rivera desde que coincidieron en 'Gran Hermano Dúo', e inseparable de Omar Sánchez - marido de Anabel Pantoja - tras su paso por 'Supervivientes', Alejandro Albalá se pronuncia tras la demoledora exclusiva en la que el hijo de Isabel Pantoja carga contra su hermana y su prima y las acusa de "no tener oficio ni beneficio", y hay a dos personas a las que sus declaraciones no harán ni pizca de gracia.

Y es que a pesar de afirmar en un principio que no se quiere "meter en estas cosas porque he cambiado mucho de vida y no soy quien para opinar", Albalá acaba por comentar que si Kiko ha hablado así de Anabel y de Isa "tendrá sus razones".

"Ellos tienen sus más y sus menos, al final sabéis como funciona esto; cada uno a su bola, un día piensan una cosa, otros días otra, no saben ni ellos cómo va esto como para saberlo yo que hace mucho que salí de ahí", sostiene, sorprendido porque "no me esperaba la frase de las patrañas de mi prima, pero al final creo que se ha dado cuenta de lo que trabaja la prima".

Posicionándose con Kiko, su excuñado - que ha concedido numerosas exclusivas hablando de los Pantoja - no duda en comentar que "la prima y la hermana es lo que dice él, están en un programa que solo las llaman cuando hablan de la familia". "Ellas necesitan tener buena relación con la familia para tener esa información, la información es poder y el poder corrompe", sentencia muy crítico.

Apoyando que Kiko haga lo mismo que critica de Anabel e Isa - ganarse la vida hablando de su mediático clan - Alejandro critica que su ex sacase a su hijo Alberto, de 7 años, en su respuesta a su hermano en 'El programa de Ana Rosa', cuando afirmó que no iba a consentir que la humillase más porque no es más que ella y porque su hijo ya se entera de todo: "Está feo jugar, no hay que meter a los niños, que hable de ella. Un niño de esa edad no se entera bien de lo que pasa a su alrededor, no sabe realmente la gravedad del problema o no sabe lo que está pasando. Ahí se equivoca, no lo tiene que meter".

Sin embargo, menos duro se muestra con Anabel, ya que aunque "no me invitó a su boda con lo que yo quiero a su marido", le desea lo mejor: "A Omar le quiero con toda mi alma. Si a Omar le va bien, que a ella le vaya 3000 veces mejor".