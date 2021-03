Alejandro Amenábar, en contra del discurso de Victoria Abril

MADRID, 7 (CHANCE)

Mucho se ha hablado en estas dos últimas semanas de las duras declaraciones que Victoria Abril hizo en la rueda de prensa de los Premios Feroz, unos pensamientos que ya han pasado al olvido y por los que pidió disculpas cuando recogió el premio que le habían otorgado... pero hay muchas personalidades del mundo cinematográfico que no las ha pasado por alto y que ha querido mostrar su opinión abiertamente.

Entre ellos, Alejandro Amenábar, quien ha acudido a los premios Goya 2021 y al ser preguntado por las palabras de Victoria Abril ha querido zanjar el tema dejando claro que: "Yo solo digo que las vacunas si sirven y es una ofensa, no solo ala inteligencia, sino a mucha gente que está muriendo y a la gente que hemos pasado por esa situación".

En cuanto a cómo ha pasado él la pandemia, ha asegurado que: "Cuando yo ruedo me abstraigo tanto con lo que hago, que ya vivo confinado mentalmente, no lo he notad. Si ha habido algún momento que hemos tenido el menor contacto posible con el equipo y a mí me gusta interactuar con la gente, comer con el equipo y te sientes como si estuvieras en una burbuja. El trabajo me ha ayudado".