Alejandro Amenábar disfruta de las carrozas del Orgullo

MADRID, 10 (CHANCE)

Multitud de rostros conocidos se echaron este sábado a las calles de Madrid para reivindicar la diversidad y su apoyo a todo el colectivo. La capital madrileña acogió el gran desfile en honor al colectivo LGTBI, que apoyan numerosos rostros conocidos como: Yurena, Itziar Castro, Eugenia Martínez de Irujo junto a Narcís Rebollo o Alonso Caparrós.

Entre ellos pudimos ver a Alejandro Amenábar, muy simpático, que no dudo en atender a los micrófonos de Europa Press y confesarnos cómo se encontraba: "Bien, hace tiempo que no subía a una carroza, pero me apetecía este año".

El director de cine, con tapones en los oídos, disfrutaba así de las carrozas del Orgullo LGTBI y nos mostraba su opinión acerca del concierto de Isabel Pantoja y sus palabras el viernes pasado: "la actuación creo que ha estado muy bien, ha sido alucinante. Ayer había mucha gente en Plaza de España y se lió muy parda, me parece muy bien".

Y cuando le preguntan si cree que con sus palabras sobre el escenario ha querido protagonizar una salida del armario en toda regla, contesta que "no me consta". Simpático, sonriente y rodeado de amigos que no dejan de gastar bromas ante la cámara, asegurándonos que "estoy muy feliz, no voy a ligar, voy a disfrutar".