Alejandro Colldefors, nuevo presidente del Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Alejandro Colldefors, hasta ahora director de Relaciones Internacionales de Abertis, ha sido nombrado presidente del Consorcio Español de Alta Velocidad Meca Medina (CEAVMM) a propuesta de Renfe, en sistitución de Jorge Segrelles, según ha anunciado el consorcio en un comunicado.

El nuevo presidente, licenciado en Derecho por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), máster en Ciencias Sociales, Política y Economía Europeas de The London School of Economics and Political Science (LSE) y el programa de desarrollo directivo de IESE Business School. Ocupaba el cargo de director de Relaciones Internacionales de Abertis desde 2007 y antes había sido director de Marketing para parques logísticos de Saba Infraestructuras (2004-2007).

El vídeo del día Las ejecuciones sobre viviendas habituales suben un 84% hasta marzo

"Afronto con ilusión esta nueva fase de un proyecto que se encuentra a la vanguardia tecnológica del sector ferroviario", ha declarado Colldefors, que también ha incidido en la proyección internacional que este proyecto otorga a las empresas implicadas en el proyecto.

El presidente saliente, quien ostentaba la presidencia del Ceavmm desde 2016, cuando fue nombrado a propuesta de Adif. "Deseo al nuevo presidente los mayores éxitos, que serán los del Consorcio", ha afirmado Segrelles, que ha mostrado su agradecimiento tanto a los trabajadores, tanto los que los que lo hacen en Arabia Saudí como en España.

UNA NUEVA ETAPA DENTRO DEL CEAVMM

Este nombramiento coincide coincide con el comienzo de un nuevo periodo contractual de 12 años de operación comercial, que arrancó el 31 de marzo de 2021.

Desde el consorcio han señalado que una vez concluidos los trabajos de construcción e instalación de sistemas en la vía reiniciada la operación tras más de un año de suspensión debido a la pandemia, la nueva presidencia tiene el objetivo de adaptarse a una nueva etapa, que requerirá un mayor protagonismo de las empresas operadoras del Consorcio -en especial, de Renfe y Adif-.

Además, la finalización de los trabajos de instalación del sistema de gestión de tráfico ERTMS Nivel 2 ha permitido a Haramain High Speed Railway ofrecer servicios comerciales con todas las prestaciones tanto en velocidad como en número de frecuencias.

Por otra parte, desde el Ceavmm han agradecido a Jorge Segrelles "su compromiso, plena dedicación al proyecto y el cumplimiento con éxito de sus objetivos". Entre estos han señalado el haber reforzado las relaciones con el cliente saudí (Saudi Railways Organization y Saudi Railway Company), lo que se ha concretado en la firma, en 2017, 2018 y 2021 de tres acuerdos principales.