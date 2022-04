Alejandro Reyes cumple 22 años

MADRID, 3 (CHANCE)

Alejandro Reyes cumple hoy 22 años con una polémica servida en su familia. Después de la entrevista que dio Ivonne Reyes el pasado viernes en 'Sálvame Deluxe' en la que, durante el enfrentamiento que tuvo con Eva Zaldívar, aseguró que uno de los hijos de Pepe Navarro con la anteriormente citada no eran del presentador y además, volvía a dejar claro que el periodista era el padre de su hijo... todo ha vuelto a ser noticia.

Un tema que ya estaba completamente enterrado y del que todos los protagonistas decían no querer hablar cuando se les ponía un micrófono en la boca, que vuelve a la actualidad con un nuevo 'melón'. Según la invitada al programa, uno de los hijos de Pepe y Eva Zaldívar no es del presentador, pero sigue afirmando que Alejandro sí que lo es.

Una historia que parece no tener fin, que de una cosa nos hemos ido a otra durante estos últimos años y nunca ha quedado claro nada. Tras presentar la demanda de paternidad Ivonne Reyes, Pepe Navarro no hacía caso a las instituciones y no se hacía la prueba de ADN, por lo que la sentencia firme es muy concisa: es el padre legal de su hijo.

Años más tarde el presentador entregaba unas pruebas de ADN, conseguidas mediante una empresa privada, que demostraban que Alejandro Reyes no es su hijo, pero no fueron recogidas por las instituciones jurídicas porque no entraban en los plazos de tiempo requeridos.

¿Cuál es el problema ahora? Pepe Navarro sigue diciendo que su hijo no es Alejandro Reyes, quiere hacerse las pruebas de ADN, pero ahora es el joven quien no quiere dar el paso. Un ambigüedad que lleva años en los platós de televisión y medios de comunicación.

Alejandro Reyes hoy cumple 22 años y lo hace estando en el centro de la polémica sin haber hablado nunca del enfrentamiento que ha habido entre su madre y Pepe Navarro... ¿se pronunciará el joven en algún momento sobre esta trama informativa que sigue siendo una de las más importantes del mundo del corazón?