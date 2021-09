Alejandro Reyes y sus deseos de ser un gran actor

MADRID, 18 (CHANCE)

Son muchas las ocasiones en las que hemos visto a Ivonne Reyes hablando en los platós de televisión sobre su guerra judicial con Pepe Navarro y sobre la polémica que sigue servida a día de hoy por la paternidad de su hijo... pero lo cierto es que al hijo de ésta, Alejandro Reyes, nunca le hemos oído hablar y parece que el joven tiene muy claro que no quiere ser noticia por eso.

Alejandro Reyes hace oídos sordos a las preguntas sobre Pepe Navarro y desvía el tema: "Yo lo único que puedo decir es que el mundo del cine, vamos a tope y hay que ir metiéndose poco a poco. Sobretodo empujar a la gente que está empezando con tema de cortos, producciones, productoras pequeñas y haciendo cosillas. Dentro de poco, ojalá en Netflix, ojalá, que es súper importante, y llevarse con todo el mundo porque ahora mismo en el momento en el que estamos necesitamos apoyarnos".

El hijo de Ivonne Reyes, muy involucrado en su formación como actor, afirma estar orgulloso de la madre que tiene: "Mi madre la verdad que es la que me dirige a la hora de hacer los casting y antes de hacer los castings me ayuda a hacer los personajes y la verdad es que no me puedo quejar porque tengo mucha suerte de tener la madre que tengo. Me ayuda muchísimo en el mundo de la actuación, ella es artista, ella es actriz y ha estado en muchos temas de actuación e interpretación y la verdad que súper contento".

El joven asegura que la modelo es muy crítico con él y es que ya pudimos ver en 'Supervivientes' como la madre le defendía a muerte, pero sin embargo, también le decía sus errores: "Sí, ella es muy crítica. Cuando ella es crítica y me dice si una cosa no le gusta o si cambiamos otra cosa pues estamos ahí, volvemos y así, por lo que bien".