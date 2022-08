Alejandro Reyes, inmerso en su formación, no quiere saber nada de las polémicas con su padre

MADRID, 17 (CHANCE)

Hace unas semanas Ivonne Reyes salía victoriosa de un contencioso que tenía contra Pepe Navarro después de que este le demandara por intromisión al honor. Tranquila y sonriente, la colaboradora de televisión confesaba a las cámaras de Europa Press que ella siempre ha contado la verdad: "no he contado mentiras, digan lo que digan, desde el principio hasta el día de hoy, hasta que me muera, seguirá siendo lo mismo, y el después si hay un después, seguirá siendo lo mismo".

Este miércoles hemos podido hablar con Alejandro Reyes y lo cierto es que se ha mostrado un tanto reacio en opinar sobre esta victoria de su madre, de hecho prefiere no darle importancia: "yo lo único que te puedo contar es sobre la ropa, todo está muy bien, seguimos dándole caña al mundo, a la vida y al trabajo que cuesta y hay que ganarse el pan de cada día".

Cuando le preguntamos por su madre y el apoyo que le muestra cada día en todos sus proyectos, el joven nos confiesa que: "mi madre siempre está apoyándonos, al igual que cualquier madre haría eso. A mi edad ella hacía lo mismo, un artista que empieza tiene que buscar la manera de ir remunerando todo lo que va haciendo".

No cabe duda de que Alejandro quiere seguir estando al margen de todas las polémicas que ha protagonizado su madre en televisión y por eso, sigue adelante con su formación: "Estoy entre EE.UU y España, estoy haciendo muchas cosas pero ahora me estoy formando en EE.UU y dándole caña al cine allí también aparte de la moda".

Ya que le hemos visto tocando varias ramas, Alejandro no duda en definirse como un: "artista, creo que soy una persona que emprende, quiero llevar esto a la gente de nuestra edad, que se ponga a emprender y sobre todo que no tenga miedo a la hora de hacer negocios".

Y es que a pesar de todos sus negocios, el joven no deja de lado su verdadera pasión, la interpretación: "sigo con el cine. Con el tema de la interpretación, con los cursos, es un mundo que es complicado, pero bueno, siempre hay una puerta con luz para llegar a eso y ser el mejor en todo lo que sea, también invito a la gente a que haga interpretación, se lo pasará muy bien, descubres muchas cosas de ti y del tema del mundo y del entretenimiento".