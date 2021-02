Alejandro Sanz comparte una imagen de su adolescencia con Malú

MADRID, 25 (CHANCE)

Los dos son grandes artistas y entre ellos siempre ha habido una amistad verdadera que sobrepasa la pantalla cada vez que ambos han coincidido juntos en un plató de televisión... y ya no hablamos cuando los dos se han atrevido a cantar juntos en un escenario, algo que no se puede describir con palabras ya que no solamente es la calidad de las voces, sino lo que hacen sentir a su público.

Hoy, Alejandro Sanz ha querido alardear de esa amistad con Malú y ha colgado en su perfil de Instagram una imagen de su adolescencia con ella... Una imagen, que debe ser una de las primeras que ambos tienen, en la que podemos ver a la pareja de Albert Rivera siendo una pequeñaja y a un joven cantante que ya se desvivía por el mundo de la música.

El mensaje ha sido muy claro: "La buena amistad siempre es a largo plazo. Aquí la prueba", a lo que Malú le ha respondido: "Ayyyyyyyy ?????? Una vida entera... ???? Te quiero! (Estamos mejor ahora)". Unas delcaraciones mutuas que demuestran el gran amor que hay entre ellos y sobre todo, esa cantidad de años en los que los dos amigos han estado juntos en las malas y en las buenas.