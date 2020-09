Alejandro Sanz evita hablar del acuerdo de divorcio al que ha llegado con Raquel Perera

MADRID, 11 (CHANCE)

Alejandro Sanz está en un gran momento. Y es que esta noche debuta como coach en "La Voz", el talent musical presentado por Eva González que por fin se estrena en Antena 3. Feliz con la cubana Rachel Valdés, con quien acaba de celebrar su primer año de amor, ha alcanzado por fin un acuerdo de divorcio con Raquel Perera por el que sus hijos Dylan y Alma vivirán en Madrid.

El cantante, para celebrar estas buenas noticias, ha acudido a un prestigioso restaurante de la capital para disfrutar de la gastronomía española con un grupo de amigos. Alejandro, muy simpático, ha confesado que la vuelta al cole está yendo "muy bien" puesto que los compromisos profesionales empiezan a retomarse poco a poco.

Sin embargo, el cantante de "Pisando fuerte", al que en esta ocasión no le acompañaba su novia Rachel, se ha mostrado muy discreto y ha preferido no dar detalles del acuerdo de divorcio con el que ha puesto fin a su guerra judicial con su ex mujer, Raquel Perera. Se ha publicado que Alejandro pasará mensualmente a la empresaria 9000 euros en concepto de manutención de sus hijos Dylan y Alma, pero el cantante da la callada por respuesta, evitando confirmar ni desmentir estas astronómicas cantidades.