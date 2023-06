Alejandro Sanz lanza un nuevo mensaje, esta vez para su ex pareja Rachel Valdés

MADRID, 5 (CHANCE)

El complicado momento anímico por el que está pasando Alejandro Sanz se ha convertido en un debate constanten en los últimos días y es que su alarmante publicación en Instagram hizo que se dispararan todas las alarmas sobre su estado de salud. Después de haber aclarado que llegó a un punto de cansancio y tristeza muy significativo, el cantante volvió a subirse al escenario en Pamplona donde recibió el cariño incondicional de su público.Como no podía ser de otra forma, los rumores sobre el verdadero motivo de su tristeza no se han hecho esperar y han sido muchos los que han 'culpado' a su ya ex pareja, Rachel Valdés, de este momento. Siempre muy discreto con su vida privada, Alejandro ha decidido recurrir a las redes sociales una vez más para dejar claro que su ex pareja no tiene nada que ver en la oscuridad por la que está transitando."Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que vere con ella. Pido respeto para ella y su trabajo" ha compartido Alejandro en su cuenta de Instagram. A estas bonitas palabras hacia la mujer con la que ha compartido estos últimos años, el cantante ha añadido un mensaje de ánimo hacia ella: "Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte".