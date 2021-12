Alejandro Sanz presenta 'Sanz'

MADRID, 9 (CHANCE)

Alejandro Sanz ha presentado este jueves su último disco, que recibe el nombre de 'Sanz' y nos ha confesado que significa para él este trabajo: "Es el último, es el resultado de todos los anteriores, eso es lo que tiene de especial. Nunca pretendí tener éxito y ser famoso, solo quería poder vivir de lo que me gustaba, eso es lo que he plasmado en este disco, hacer un disco lo más honesto posible. La primera persona a la que le regalé el disco... bueno, a quién me recomiendas, claro a mis hijos, buena idea".

En cuanto a lo que se pueda decir del nombre, el artista nos asegura que se lo ha pensado mucho a pesar de que no lo parezca: "La gente puede pensar que soy un vago a la hora de ponerle nombre a las cosas, pero realmente son producto de reflexiones. Yo veo títulos de disco muy complicados y rebuscados. Aquí el título define lo que es el disco, todo lo que hay dentro es lo que he tratado de mostrar durante treinta años y eso es lo que pretendo hacer con este disco. Con 'La gira' a lo mejor se me fue la olla, pero Sanz está muy bien pensado".

Sobre el proceso de creación, el cantante nos confiesa que ha disfrutado muchísimo porque no ha tenido una fecha límite: "Quizás he disfrutado hacerlo en pijama, tener tiempo para hacerlo, hacerlo a fuego lento, no me he tenido que ceñir a fechas. Es importante que salga bien hecho, que transmita. Poder tener todo el tiempo para hacer una canción es la herramienta que necesita uno, el tiempo. Yo estoy terminando las canciones desde el siglo XVI, es que una canción no se acaba nunca. Cuando ya está mezclada es cuando uno empieza a escuchar la canción porque hasta ese momento solo analiza".

Recalcando siempre que sus hijos es lo más importante que tiene en su vida, Alejandro Sanz nos ha explicado que todos son su ilusión de vivir y se ha deshecho en halagos hablando de ellos: "Ellos siempre forman parte de lo que yo hago, son la inspiración constate. Alexander está escribiendo canciones, es un tipo muy talentoso, el año que viene entra en la escuela de música y empezó con el trombón, es gran conocedor de los clásicos del jazz, lee música y le gusta mucho la música... empezó haciendo unas canciones de rap muy duras ha evolucionado de una forma increíble, estoy intento acompñarle sin estorbarle y sobre todo ayudarle a que consiga lo que el quiera. Manuela está con su marca de ropa que quiere sacar ahora, talentosísima, trabajadora. A veces la he llamado un sábado y está trabajando. Los pequeños son muy pequeños todavía, Dylan tiene un zurda increíble en el fútbol. Que sean lo que quieran ser y lo que les haga felices".

En cuanto a las vivencias que recuerda de su época en el colegio que detalla en la canción 'Bio', el artista nos desvela que: "No sé si había un maltrato, no sé si físico, pero si me sentía mal en muchas circunstancias, pero tenía una habilidad muy grande para esconderlo y reflejar fortaleza y luego es que tenía una guitarra, la música era muy importante para mí. No lo pasaba especialmente bien en muchas etapas, no fui infeliz, pero siempre nos hemos sentido de menos todos o que no encajábamos. Eran otros tiempos, eso hace que la sociedad ni siquiera lo tenga en cuenta, ahora que hay más conciencia sobre ello te das cuenta de que hay cosas que te afectaban más de la cuenta".

Alejandro sabe perfectamente como terminar esta rueda de prensa en la que ha presentado su último trabajo y lo ha hecho asegurando que el verdadero amor es el que lleva consigo desde hace más de treinta años: "La música es el amor de mi vida".