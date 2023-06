Alejandro Sanz reaparece en Pamplona tras su ruptura sentimental

MADRID, 3 (CHANCE)

Esta sábado conocíamos la noticia de que Alejandro Sanz y Rachel Valdés han puesto punto y final a su relación. Un motivo que no se ha barajado hasta este fin de semana cuando el periódico 'El Mundo' publicaba la exclusiva en 'LOC' y, minutos más tarde, la revista ¡HOLA! confirmaba que la pareja llevaba en crisis desde hace un tiempo y que ella se había marchado de casa.

Desde que el cantante comunicase a través de sus redes sociales que se encontraba en un mal momento, han sido muchas las especulaciones que ha habido sobre el porqué de su bajón emocional. De hecho, se ha llegado a decir que Sanz se encontraría en bancarrota y que sus problemas económicos le habían pasado facturas.

Alejandro ha reaparecido esta noche en Pamplona tras hacerse pública su ruptura con Rachel. El artista ha ofrecido a todos sus seguidores un concierto de más de dos horas de espectáculo donde, además de repasar sus grandes éxitos, ha interpretado temas incluidos en su último trabajo de estudio SANZ nominado como Álbum del Año en los Latin Grammy 2022 siendo el disco físico más vendido en España en 2021.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me..." publicaba hace tan solo un fin de semana alarmando a sus seguidores.

La nueva etapa española de la gira 'Sanz en Vivo', con un total de 15 fechas, arrancaba esta noche en Pamplona y se extenderá hasta el 3 de agosto. De esta manera, parece que el cantante se va a centrar en su música y se refugiará en los próximos meses en sus letras para salir adelante.