Alejandro Sanz y Rozalén, aliados en la música y nominados al Goya por la mejor canción original

MADRID, 6 (CHANCE)

Alejandro Sanz está nominado al Goya por la mejor canción original en la película 'El verano que vivimos' y lo cierto es que ha aparecido en la rueda de prensa impecable. Aunque ya sabemos que la percha que tiene el cantante hace que su etiqueta sea espectacular.

Camisa blanca y americana roja con las solapas en color negro, así ha aparecido Alejandro en la rueda de prensa telemática desde su casa. El cantante ha confesado que hay nervios, pero sobre todo felicidad por esta nominación a la que nunca había estado sometido: “Hay nervios y mucha ilusión por algo que nunca había hecho, me siento como un niño frente a un escaparate de una juguetería. Disfrutando esta noche de la importancia del cine y de la música en el cine. Estamos a dos días del 8 de marzo y yo creo que sería de justicia que se lo llevara Rozalén, pero creo que vamos a disfrutar mucho con la gala”.

También le han preguntado al artista dónde se encontraba en estos momentos y ha asegurado que en su casa, con la mejor compañía de todas, su pareja: “Estoy en casa con mi pareja, en el estudio, estaba comentando con los compañeros lo raro que es todo, me hubiese encantado que hubiese sido presencial y vamos a intentar disfrutarlo, me he vestido para la ocasión”.

“Lo tengo pensado, pero no quiero hacer muchas ilusiones con ese tema” explicaba Alejandro cuando le preguntaban si sabía a quién le dedicaría el premio si finalmente lo recibiese él... Lo cierto es que para el cantante ha sido algo muy especial grabar esta canción en su tierra: “Por supuesto, es una de las motivaciones para hacer esa canción y gran parte de la inspiración para hacerlo fue la historia y dónde estaba rodada. Andalucía significa muchísimo para mí, sin la cultura andaluza jamás hubiese podido expresarme al nivel que lo he hecho”

Rozalén, muy emocionada, también nominada al mismo premio por su tema 'Que no, que no' de la película 'La boda de Rosa'. La cantante ha conectado en directo desde su estudio de grabación: “Me he venido al estudio de grabación, estoy muy ilusionada porque parece que estoy allí, cuando nos enteramos que iba a ser telemática nos dio bajón, pero estoy feliz porque nunca pensé que iba a estar nominado a un Goya”.

Rozalén ha dejado claro que no hay competencia alguna con Alejandro Sanz, ya que le considera su maestro: “Hombre pues claro, es uno de mis maestros, Alejandro Sanz... evidentemente se lo puede llevar él, pero me alegraría porque yo creo que soy una recién llegada y me parece increíble estar nominada. No me gusta la competición en la música, la música es compartir y yo me voy a alegrar muchísimo si se lo lleva él”.