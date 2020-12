Alejandro Tous: "Me mola tener 44 años, ya no soy tan jovencito pero me gusta"

MADRID, 27 (CHANCE)

Todos vimos aquella maravillosa serie que llenó horas de televisión y con la que nos entretuvimos durante años. Sí, hablamos de 'Yo soy Bea', donde además del maravilloso elenco que tenía, nos encontramos a un Alejandro Tous de lo más atractivo y con una profesionalidad arrolladora. Ahora, años después reaparece después de haber pasado a un segundo plano en la gran pantalla y explica el por qué a la revista MADMENMAG.

"Si toda mi energía está puesta en el teatro, creando grupos de entrenamiento teatral y produciendo y haciéndolo, la consecuencia lógica es que me dedique más a eso" confirma Alejandro y es que parece que admira y adora el teatro por encima de todo y ese sería uno de los motivos por los que se alejó de la televisión.

"En tu vida vas eligiendo hacia dónde quieres ir y supongo que es por eso. Ya había hecho ficción y me apetecía volver a la raíz del oficio, al teatro" y es que el actor asegura que se encuentra mucho más a gusto, en su zona de comfort, el teatro.

Un hombre de lo más atractivo que se metía en todas nuestras casas por la gran pantalla y que, a pesar del paso de los años, no ha dejado de tener ese físico que vuelve loca a tantas personas: "Me mola tener 44 años, ya no soy tan jovencito pero me gusta". Y es que, en cuanto a las fotografías que sube a su perfil de Instagram ligerito de ropa, asegura que: "Tampoco es que enseñe mucho. Estoy sin camiseta y ya. No hay afán de vender carne sino de aceptar mi cuerpo. Esto es un oficio, un arte. No es hacerte una foto con el culo para fuera en Instagram".

Teatro y más teatro durante unos cuantos años y este 2020, no sabe ni él mismo muy bien porqué, vuelve a la ficción con nada menos que seis proyectos en cine y televisión. Durante la entrevista, avisa que estrena Estándar, una comedia negra que nos sirve de excusa para entrevistarle y darle la bienvenida que se merece. Todo esto y mucho más en MADMENMAG.