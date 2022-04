Alertan de una nueva estafa a través de Whatsapp en la que simulan ser un familiar en apuros para pedir dinero

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detectado una nueva estafa cometida a través de la aplicación de mensajería 'WhatsApp' en la que los estafadores contactan con mujeres haciéndose pasar por sus hijos para solicitarles dinero de forma urgente con el fin de resolver un supuesto problema.

Los estafadores, que simulan ser sus hijos, dicen a las víctimas que no pueden comunicarse con su teléfono móvil habitual porque tienen problemas con su terminal y no pueden recibir llamadas. Ante esta situación, las personas estafadas acceden a realizar las transferencias inmediatas tal y como les piden.

Hasta que las mujeres no hablan realmente con sus hijos no se dan cuenta que han sido víctimas de un estafa y que ya no pueden cancelar el dinero transferido.

Los investigadores han detectado esta estafa en diferentes puntos del país con los que los delincuentes han conseguido defraudar entre los 2.000 y los 26.000 euros. Por esto, la Policía Nacional recomienda no perder la cama si se recibe una mensaje de este tipo para asegurarse de que está hablando realmente con un familiar antes de hacer una transferencia.