Aless Gibaja, amigo de Luis Medina, confiesa cómo está viviendo la polémica

MADRID, 10 (CHANCE)

Esta semana conocíamos una noticia que nos dejaba muy sorprendidos sobre Luis Medina, quien permanece en el foco mediático desde que hiciera pública la querella que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto contra él y contra su socio, Luceño Cerón, por haber cobrado, presuntamente, comisiones "exageradas" - 6 millones de euros - en la compra de material sanitario para la Comunidad de Madrid al inicio de la pandemia

Además, cabe recordar que se detallaba que con los 6 millones de euros obtenidos - en el caso del Marqués de Villalba 1 - el hijo de Naty Abascal y su socio habrían comprado un yate, varios Rolex y hasta una docena de coches de lujo, adquisiciones muy cuestionadas por la procedencia del dinero

Europa Press Reportajes ha hablado con Aless Gibaja, amigo de Luis Medina, y nos ha contado cómo se ha enterado de esta noticia que ha ocupado los titulares de la prensa: "me he quedado en shock porque no entendía muy bien qué había pasado".

Gibaja no ha podido hablar con él, pero nos cuenta cómo es el hijo de Naty Abascal: "es un chico súper inteligente y trabajador, nada que ver cómo la gente se piensa y muy normal". Aless cree que todo esto es porque: "yo creo que muchas veces cuando tienes un apellido que pesa tanto eres una diana".