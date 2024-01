Aless Gibaja asegura que Alejandra Rubio "está estudiando muchísimo" para llegar a ser actriz

MADRID, 28 (CHANCE)

Siempre al lado de su amiga Alejandra Rubio, Aless Gibaja se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del clan Campos porque ha sabido estar en los peores momentos que en los últimos años les ha tocaod vivir.

Hace unos días hablábamos con él y le preguntábamos por la carrera de interpretación que está llevando a cabo su amiga Alejandra y... lo cierto es que él lo tiene claro: "Creo que su futuro está más en series y cine que en televisión. Ella sabe, tiene mucho talento y la televisión por supuesto también lo hace súper bien, pero creo que su futuro será más en el cine y en películas".

En cuanto a los últimos vídeos en los que la joven sale cantando, que han llamado la atención en redes sociales, el influencer bromeaba ante nuestras cámaras de que "es la nueva Aitana, Alejandra es otra que la tiene que llamar un director, está estudiando muchísimo, todos los días va a la escuela, lo da todo, ensaya, yo he visto muchos vídeos, estoy seguro de que Alejandra de aquí a nada estará en una serie o en una película, estoy 100% seguro".

Por sus parte, Aless nos sorprendía porque nos confesaba que también quiere estrenarse como actor y aprovechaba nuestras cámaras para hacer un llamamiento: "no me han llamado todavía, hace mucho tiempo hice un pequeño cameo en una película con Fernando Esteso, me tienen que llamar más Los Javis o alguien, estoy esperando".