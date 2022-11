Aless Gibaja sobre Corinna Larsen: "No me gusta nada"

MADRID, 12 (CHANCE)

La noticia de la semana, sin duda, es el embarazo de Zayra Gutiérrez. Una información que saltaba el pasado jueves cuando la joven compartía a través de sus redes sociales una imagen con su novio, Miki Mejías, anunciando que estaban esperando a su primer hijo. Tras este post, se ha hablado mucho sobre la juventud de la protagonista y de cómo sería su relación sentimental, pero... ¿qué hay de cierto?

Europa Press ha hablado en exclusiva con Aless Gibaja, amigo de Arantxa De Benito, y se ha pronunciado sobre la relación de Zayra con Miki tras todas las especulaciones que ha habido: "la he visto muy bien con él. De hecho yo creo que ese chico le hace bien, es como un chico bueno".

Aless se compadece de todas las críticas que ha tenido la joven y asegura que son comportamientos típicos de la edad: "Pues yo cuando les he visto estaban súper bién, súper unidos y yo creo que Zayra ha dejado de ser niña y ya es mujer, ¿no? Y me da pena porque siempre la han visto como una niña rebelde y yo creo que todos con su edad hemos hecho ese tipo de comportamientos y, cuando vas creciendo vas madurando en ese sentido. Y yo ahora mismo la veo una señorita, la veo súper ubicada y me alegro".

Como experto en redes sociales, Gibaja se ha atrevido a predecir un posible futuro de Corinna Larsen como influencer: "no me gusta nada, yo no empatizaría nada con su estilo ni con su personalidad. Es como una persona muy fría y como que no deja entrar en ella, sobre todo lo que transmite a través de su imagen".

Fan de la Reina Sofía, a quien considera una mujer "bondadosa", Aless también se declara seguidor de Victoria Federica y le augura un buen futuro como imagen: "a mí Victoria me parece top, de hecho creo que tiene mucho éxito en el mundo de la moda, pero además desde siempre".