Aless Gibaja, íntimo amigo de Alejandra Rubio, nos habla de la guerra de "Las Campos"

MADRID, 18 (CHANCE)

Aless Gibaja es uno de los mejores amigos de Alejandra Rubio, y siempre ha demostrado su apoyo y su lealtad al mediático clan encabezado por María Teresa Campos. Por eso, pese al enfrentamiento entre Carmen Borrego y su sobrina - a quien el influencer conoce mejor que nadie - no duda que en nada quedará olvidado y la paz y el amor volverá a reinar entre la hija y la hermana de Terelu Campos.

Tan "happy" como de costumbre, Aless confiesa que "estoy todo el día hablando con Alejandra. Es de mis mejores amigas" y habla, por primera vez, del enfrentamiento que mantiene con su tía Carmen: "Al final son problemas familiares como todos tenemos. lo van a arreglar". "En el fondo Alejandra tiene un carácter súper fuerte, es como un volcán, se enciende y luego se arrepiente y escribe corriendo a la persona. Cuando nosotros nos enfadamos pro tonterías l instante nos pedimos perdón o me envía algo para intentar hablar. Con su tía Carmen se lleva muy bien y van a arreglarlo segurísimo", asegura.

Lejos de echar más leña al fuego ante las informaciones que apuntan a que Carmen habría comentado que Alejandra no había estado a la altura durante la enfermedad de Terelu, Gibaja señala que "Carmen siempre ha estado en todo y súper bien. Es una familia normal, pero lo arreglarán, creo que ya han quedado y ya arreglado".

También amigo de Isa Pantoja, el influencer nos da su opinión del conflicto de Cantora: "No he hablado con Isa porque no quiero molestar, muchas veces parece que te interesa, no sé. Yo sé que en el fondo ella es muy fuerte y va a estar bien, al final es una niña que me da pena porque la han atacado siempre y en el fondo es una niña súper buena de corazón y han sido muy injustos con ella en general. Ahora están viendo que es una niña buena y que al final era una adolescente más, se ha equivocado igual que todos pero creo que ha callado muchas bocas".