Aless Gibaja se moja en el conflicto entre Alejandra Rubio y Makoke

MADRID, 26 (CHANCE)

A lo largo de estas últimas semanas hemos visto como Terelu Campos y Makoke se enfrentaban en los platós de televisión y dejaban entrever un conflicto interno que no había salido a la luz hasta ahora. Un distanciamiento público que es notable desde hace ya meses, pero que nunca hemos sabido qué motivos había entre ambas partes para que esa amistad de la que tanto presumían se rompiese de un día para otro.

Aunque todavía no se ha hecho público, Terelu sí que ha confesado que el motivo que le ha hecho separarse de la que fuera su amiga no se lo ha hecho saber porque teme que lo cuente públicamente y además, aseguraba que se trataba de algo muy personal... Muchas han sido las especulaciones, entre ellas, parece que una discusión en los pasillos de Telecinco entre Alejandra Rubio y la exmujer de Matamoros sería la gota que colmó el vaso.

Hemos hablado con Aless Gibaja, que se ha mostrado con mucha pena por el enfrentamiento entre Alejandra Rubio y Makoke, nos comentaba esta semana que: "pues me da pena, porque yo sé que Alejandra ha estado muy metida en la familia porque era amiga de Anita, de Makoke, de todos y me da pena que al final los amigos por malos entendidos o cosas se peleen. No me gusta, a mí las peleas no me gustan".

Sobre la vida que lleva Makoke aseguraba que "ella es muy amiga de muchos amigos y yo creo que hace una vida normal entre comillas. Tampoco veo tantos lujos. Que vaya a la playa a lo mejor, ella es de Málaga, tiene amigos y le pueden invitar como a mi a Ibiza y nos pueden invitar a barcos o a cosas, pero no es que ella se lo gaste, va de amiga".