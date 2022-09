Alessandro Lequio y Ágatha Ruiz de la Prada recuerdan a la Reina Isabel II de Inglaterra

MADRID, 9 (CHANCE)

Este jueves vivimos una de las noticias más triste de los últimos tiempos, la Reina Isabel II de Inglaterra fallecía en el Palacio de Balmoral a sus 96 años tras más de 70 décadas de reinado. Mañana, su hijo Carlos III será proclamado Rey de Inglaterra y esta misma tarde emitirá el primer discurso televisado desde que se hiciera pública la muerte de 'La Reina'.

Muchos han sido los famosos de nuestro país que han aprovechado las redes sociales para lanzar un mensaje cargado de cariño al Reino Unido y homenajear a la Reina Isabel II.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Alessandro Lequio sobre la muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra y nos ha confesado que: "Fue la última gran reina". El colaborador ha querido destacar su peculiar personalidad: "Mantenía el misticismo que tenían las reinas en la antigüedad y además representaba perfectamente el carácter inglés. Estoicismo, sentido del humor y esa grandeza que tanto molesta a algunos". En cuanto a qué le parece Carlos III como sucesor, el colaborador nos confesaba: "Va a ser un rey muy querido y apreciado por el pueblo, estoy convencido".

También la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha querido mostrar su sentimiento y se ha mostrado triste tras la muerte de la Reina Isabel II: "Lo he sentido en el alma". Se declara fan absoluta de la monarca y de su hijo, el Rey Carlos III: "Yo he sido fanática total, lo he sentido mucho y la encuentro lo más. Es un icono pop, es fabulosa y yo soy una loca de la Reina Isabel, y también me gusta muchísimo Carlos de Inglaterra desde hace mucho tiempo. Siempre me ha parecido un personaje fantástico".

Ágatha confía en Carlos de Inglaterra como Rey y asegura que la Reina Isabel ha sido única hasta para morir: "Genial, genial, lleva tantos años preparándose. Ha sido lo máximo y como ha muerto, que maravilla dos años trabajando, haberse muerto en Escocia Bueno, estamos todos porque no hay un personaje como la Reina Isabel, es que no hay otro, es lo más del mundo".