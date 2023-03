Alessandro Lequio celebra el cumpleaños de su mujer María Palacios tras pronunciarse sobre la maternidad de Ana Obregón

MADRID, 29 (CHANCE)

La maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada a los 68 años se ha convertido en el tema del día y, como no podía ser de otra manera, ha copado la totalidad del espacio que 'El programa de Ana Rosa' dedica a la crónica social -además de gran parte de la sección de 'Actualidad'- donde colabora habitualmente Alessandro Lequio.

Después de dejar claro ante las cámaras de Europa Press que no se pronunciará sobre la maternidad de la bióloga "ni ahora ni nunca", se ha sentado en el plató del programa de Mediaset y, demostrando su profesionalidad, ha afrontado las preguntas sobre la sorprendente decisión de Ana: "Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema yo no voy a decir nada ni ahora ni nunca". "De la gestación subrogada hemos opinado en diversas ocasiones, yo he hablado de ello, pero para mí hoy no es el día para hacerlo porque se entendería en único sentido, entonces sería absurdo. Yo sé que me vais a respetar, yo os quiero mucho pero así voy a quedar" ha explicado.

Sin embargo, sí ha dejado claro que como asegura la revista ¡Hola! él ha sido una de las escasísimas personas -junto a sus hermanas Celia y Amalia- a las que la presentadora confió sus deseos de recurrir a la gestación subrogada para convertirse en madre cuando están a punto de cumplirse tres años -el próximo 13 de mayo- de la muerte de su hijo Aless. "Yo lo sé todo" ha zanjado cortante.

Un programa en el que apenas ha intervenido mientras sus compañeros hablaban sobre la maternidad de Ana, aunque sí ha respondido a la pregunta de Joaquín Prat de si en los últimos meses ha notado un cambio de actitud a mejor, y ha visto a su ex más contenta: "Honestamente, no lo sé, no te sabría decir" ha confesado.

Una postura de mantenerse al margen de la decisión de Obregón sobre la que ha insistido al abandonar las instalaciones de Mediaset: "Yo entiendo vuestro trabajo, pero ya se lo he dicho a vuestros compañeros. Yo de esto no voy a hablar. Nada más, muchas gracias" ha afirmado, dejando en el aire si ha hablado con ella en las últimas horas y si se alegra por su felicidad.

Casualmente, la maternidad de Ana ha salido a la luz pública el mismo día que la mujer de Lequio, María Palacios, cumple 45 años. Una cifra 'redonda' que se ha visto eclipsada por la noticia del nacimiento de la hija de la bióloga pero que la pareja ha querido celebrar en uno de sus restaurantes favoritos, a donde les hemos visto llegar de lo más serios.

Fiel a su discreción, María ha agradecido las felicitaciones de la prensa pero ha evitado pronunciarse sobre la noticia del momento.