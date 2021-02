Alessandro Lequio... ¿Compara a Antonia Dell'ate con María José Campanario y a Ana Obregón con Belén Esteban?

MADRID, 9 (CHANCE)

Alessandro Lequio es uno de los colaboradores con más sentido del humor de "El programa de Ana Rosa". Con una lengua de lo más afilada, y siempre haciendo gala de su sinceridad, el italiano no duda en decir en muchas ocasiones lo primero que se le pasa por la cabeza, lo que, lejos de traerle algún problema, nos ha regalado momentos de lo más divertidos.

Hoy, por ejemplo, ha protagonizado una escena que para cualquiera sería digna de "tierra trágame" pero que al ex de Ana Obregón no le ha hecho ni despeinarse.

En la tertulia social del programa presentado por Ana Rosa Quintana estaban hablando del tema estrella de los últimos días, la guerra que ha estallado entre Belén Esteban y María José Campanario. Y ha sido en es momento cuando Lequio, haciendo gala de su espontaneidad, ha "diagnosticado" el problema que tiene la actual mujer de Jesulín de Ubrique.

Y es que, según el italiano, la castellonense tiene celos de Belén Esteban, una ojeriza que no puede superar por ser la ex de su actual marido. Nada fuera de lo común, si no fuese porque, sin poder contenerse, ha confesado que él vivió una situación así. Y, entre risas, ha dicho que su ex pareja tenía celos y ojeriza a su pareja...

Lo que ha hecho que no podamos menos que acordarnos de las duras críticas que Antonia Dell'ate hizo a Ana Obregón cuando la actriz empezó su noviazgo con Lequio. ¿Acaso estaba el colaborador comparando a la italiana con Campanario y a la bióloga con la "princesa del pueblo? ¡Nos tememos que nos quedaremos sin descubrirlo, porque rápidamente, y con ojillos pillos, el propio Alessandro cambiaba de tema!