Alessandro Lequio se compara con Paquirri y cuenta un detalle desconocido de su matrimonio con Antonia Dell'ate

MADRID, 9 (CHANCE)

Alessandro Lequio suele mantener su vida privada en segundo plano y, pese a que le vemos cada mañana en la pequeña pantalla por su puesto de colaborador de "El programa de Ana Rosa", es un gran desconocido. Muy discreto, el italiano apenas habla de las mediáticas relaciones que mantuvo con Antonia Dell'ate y Ana Obregón, pero hoy ha cometido una excepción fruto de lo cómodo que se estaba sintiendo mientras comentaba la vida familiar de Isabel Pantoja y Paquirri. Y nos ha desvelado un detalle de su matrimonio con la madre de su hijo Clemente que nunca había contado hasta ahora.

Ha sido mientras hablaban de la injerencia de los Pantoja en la relación entre Isabel y Paquirri - de hecho Doña Ana vivía en Sevilla en un piso que se comunicaba con el de su hija - cuando Lequio, criticando que las familias no respeten la intimidad de las parejas, se ha comparado con el malogrado torero. Y es que, como el italiano ha confesado, fue casarse con Antonia y la familia de la italiana se les metió, literalmente, en casa.

A medio camino entre la indignación y la risa, Alessandro ha contado que la que por aquel entonces era su familia política "llegaron de repente como "okupas" a mi casa. Empezaron a aparecer todos. Yo le decía a Antonia que no había sitio y ella decía que no pasaba nada, que dormían en el suelo. Tras. Los invitas a comer y se quedan a hacer la siesta en casa. Es la vida misma".

Una anécdota que a día de hoy se toma con humor pero que, como Lequio ha señalado, "a mí no se me ocurriría. Por respeto, por decencia. La familia es la familia, todo el resto fuera". Lo que no sabemos es cómo habrán sentado estas declaraciones - con las que el italiano se compara con Paquirri y a la familia de su exmujer con los Pantoja - a Antonia Dell'ate, que treinta años después de su ruptura todavía no ha perdonado al padre de su hijo Clemente su infidelidad con Ana Obregón.